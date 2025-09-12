https://ria.ru/20250912/nepal-2041364317.html

В Непале пока не поймали более 12,5 тысячи сбежавших заключенных

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 12 тысяч заключенных, сбежавших из тюрем Непала при беспорядках, до сих пор не пойманы полицией, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию. "Более 12,5 тысячи заключенных, которые сбежали из разных тюрем по всей стране, остаются в бегах", - пишет агентство.

Здания правительства в огне: беспорядки в Непале Непал охватили многотысячные акции протеста. В конце минувшей недели власти республики ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей. Это привело к массовым беспорядкам. В результате столкновений с полицией более 20 человек погибли, сотни ранены. Позже закон отменили, но протесты не прекратились. Люди подожгли здание парламента, центральный офис правящей партии, здание Верховного суда, офис президента и правительственный комплекс. 2025-09-12T09:15 true PT2M09S

