В Непале увеличилось число погибших во время протестов

В Непале увеличилось число погибших во время протестов

2025-09-12T09:12:00+03:00

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. По меньшей мере 51 человек погиб в ходе протестов в Непале, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию. "По меньшей мере 51 человек погиб в ходе ожесточенных протестов в Непале", - пишет агентство.

Ночные протесты в Непале В среду непальские солдаты охраняли улицы столицы страны и приказали людям оставаться дома, чтобы восстановить порядок после того, как десятки тысяч протестующих штурмовали и поджигали правительственные здания и нападали на политиков. Переговоры между представителями и протестующими начались в течение дня в штаб-квартире непальской армии, но никакого решения достигнуто не было. 2025-09-12T09:12 true PT1M31S

