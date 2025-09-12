Рейтинг@Mail.ru
В Непале увеличилось число погибших во время протестов - РИА Новости, 12.09.2025
09:12 12.09.2025
В Непале увеличилось число погибших во время протестов
По меньшей мере 51 человек погиб в ходе протестов в Непале, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. По меньшей мере 51 человек погиб в ходе протестов в Непале, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию. "По меньшей мере 51 человек погиб в ходе ожесточенных протестов в Непале", - пишет агентство.
Ночные протесты в Непале
В среду непальские солдаты охраняли улицы столицы страны и приказали людям оставаться дома, чтобы восстановить порядок после того, как десятки тысяч протестующих штурмовали и поджигали правительственные здания и нападали на политиков. Переговоры между представителями и протестующими начались в течение дня в штаб-квартире непальской армии, но никакого решения достигнуто не было.
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. По меньшей мере 51 человек погиб в ходе протестов в Непале, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.
"По меньшей мере 51 человек погиб в ходе ожесточенных протестов в Непале", - пишет агентство.
Заголовок открываемого материала