Главком НАТО в Европе рассказал о новой операции "Восточный страж"

Главком НАТО в Европе рассказал о новой операции "Восточный страж" - РИА Новости, 12.09.2025

Главком НАТО в Европе рассказал о новой операции "Восточный страж"

Новая операция НАТО "Восточный страж" будет проводиться на всем восточном фланге альянса, заявил в пятницу главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус... РИА Новости, 12.09.2025

БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Новая операция НАТО "Восточный страж" будет проводиться на всем восточном фланге альянса, заявил в пятницу главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич."Восточный страж", как я представляю себе, охватит весь восточный фланг альянса от Крайнего севера до Черного моря и Средиземноморья", - сказал он на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

