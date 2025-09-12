Рейтинг@Mail.ru
Главком НАТО в Европе рассказал о новой операции "Восточный страж"
18:24 12.09.2025 (обновлено: 18:25 12.09.2025)
Главком НАТО в Европе рассказал о новой операции "Восточный страж"
Главком НАТО в Европе рассказал о новой операции "Восточный страж"
европа
нато
в мире
черное море
марк рютте
БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Новая операция НАТО "Восточный страж" будет проводиться на всем восточном фланге альянса, заявил в пятницу главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич."Восточный страж", как я представляю себе, охватит весь восточный фланг альянса от Крайнего севера до Черного моря и Средиземноморья", - сказал он на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.
европа
черное море
европа, нато, в мире, черное море, марк рютте
Европа, НАТО, В мире, Черное море, Марк Рютте
© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканские военные во время учения НАТО
Американские военные во время учения НАТО - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американские военные во время учения НАТО. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Новая операция НАТО "Восточный страж" будет проводиться на всем восточном фланге альянса, заявил в пятницу главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.
«
"Восточный страж", как я представляю себе, охватит весь восточный фланг альянса от Крайнего севера до Черного моря и Средиземноморья", - сказал он на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.
ЕвропаНАТОВ миреЧерное мореМарк Рютте
 
 
