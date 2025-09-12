https://ria.ru/20250912/nato-2041531879.html
Главком НАТО в Европе рассказал о новой операции "Восточный страж"
Главком НАТО в Европе рассказал о новой операции "Восточный страж" - РИА Новости, 12.09.2025
Главком НАТО в Европе рассказал о новой операции "Восточный страж"
Новая операция НАТО "Восточный страж" будет проводиться на всем восточном фланге альянса, заявил в пятницу главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус... РИА Новости, 12.09.2025
БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Новая операция НАТО "Восточный страж" будет проводиться на всем восточном фланге альянса, заявил в пятницу главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич."Восточный страж", как я представляю себе, охватит весь восточный фланг альянса от Крайнего севера до Черного моря и Средиземноморья", - сказал он на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.
