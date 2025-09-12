https://ria.ru/20250912/nadgrobiya-2041461205.html
МИД осудил снятие надгробий с могил военных СССР в Таллине
МОСКВА, 12 сен– РИА Новости. Москва возмущена снятием надгробий с могил военных СССР в Таллине, осуждает государственный вандализм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы возмущены тем, что там происходит. Это акт кощунственного надругательства над и памятью советских солдат и, по сути, их делами... Министерство иностранных дел России осуждает продолжающийся в Эстонии государственный вандализм", - сказала Захарова на брифинге в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.Она подчеркнула, что российский Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность за уничтожение, повреждение или осквернение захоронений, в том числе за рубежом.Ранее посольство России в Эстонии заявило, что в ходе очередного обхода были обнаружены снятые с оснований и уложенные в землю отреставрированные посольством надгробия на могилах бывших советских военнослужащих. Дипмиссия направила в МИД Эстонии ноту с осуждением продолжающегося в стране государственного вандализма, напомнив об уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений и мемориальных объектов.
