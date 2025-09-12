Рейтинг@Mail.ru
МИД осудил снятие надгробий с могил военных СССР в Таллине - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 12.09.2025 (обновлено: 14:42 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/nadgrobiya-2041461205.html
МИД осудил снятие надгробий с могил военных СССР в Таллине
МИД осудил снятие надгробий с могил военных СССР в Таллине - РИА Новости, 12.09.2025
МИД осудил снятие надгробий с могил военных СССР в Таллине
Москва возмущена снятием надгробий с могил военных СССР в Таллине, осуждает государственный вандализм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T14:10:00+03:00
2025-09-12T14:42:00+03:00
в мире
россия
москва
ссср
мария захарова
эстония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155943/07/1559430733_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_1beb7f660946c6d1c17684109dc392ee.jpg
МОСКВА, 12 сен– РИА Новости. Москва возмущена снятием надгробий с могил военных СССР в Таллине, осуждает государственный вандализм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы возмущены тем, что там происходит. Это акт кощунственного надругательства над и памятью советских солдат и, по сути, их делами... Министерство иностранных дел России осуждает продолжающийся в Эстонии государственный вандализм", - сказала Захарова на брифинге в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.Она подчеркнула, что российский Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность за уничтожение, повреждение или осквернение захоронений, в том числе за рубежом.Ранее посольство России в Эстонии заявило, что в ходе очередного обхода были обнаружены снятые с оснований и уложенные в землю отреставрированные посольством надгробия на могилах бывших советских военнослужащих. Дипмиссия направила в МИД Эстонии ноту с осуждением продолжающегося в стране государственного вандализма, напомнив об уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений и мемориальных объектов.
https://ria.ru/20250908/estoniya-2040505648.html
россия
москва
ссср
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155943/07/1559430733_109:0:1812:1277_1920x0_80_0_0_5a2b4c90407f290fd76c865c4e0a8cf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, ссср, мария захарова, эстония
В мире, Россия, Москва, СССР, Мария Захарова, Эстония
МИД осудил снятие надгробий с могил военных СССР в Таллине

МИД выразил возмущение после снятия надгробий с могил военных СССР в Таллине

© Pixabay / Angelo_GiordanoВид на Таллин
Вид на Таллин - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Pixabay / Angelo_Giordano
Вид на Таллин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен– РИА Новости. Москва возмущена снятием надгробий с могил военных СССР в Таллине, осуждает государственный вандализм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы возмущены тем, что там происходит. Это акт кощунственного надругательства над и памятью советских солдат и, по сути, их делами... Министерство иностранных дел России осуждает продолжающийся в Эстонии государственный вандализм", - сказала Захарова на брифинге в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.
Она подчеркнула, что российский Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность за уничтожение, повреждение или осквернение захоронений, в том числе за рубежом.
Ранее посольство России в Эстонии заявило, что в ходе очередного обхода были обнаружены снятые с оснований и уложенные в землю отреставрированные посольством надгробия на могилах бывших советских военнослужащих. Дипмиссия направила в МИД Эстонии ноту с осуждением продолжающегося в стране государственного вандализма, напомнив об уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений и мемориальных объектов.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России
8 сентября, 18:09
 
В миреРоссияМоскваСССРМария ЗахароваЭстония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала