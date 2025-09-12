Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина оценила сберегательную активность населения - РИА Новости, 12.09.2025
15:24 12.09.2025
Набиуллина оценила сберегательную активность населения
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сберегательная активность населения в России остается высокой, несмотря на снижение ставок по депозитам, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Сберегательная активность населения остается высокой, хотя ставки по депозитам снизились. Рост доходов стимулирует и сохранение высокой сберегательной активности, и активизацию потребления. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией, и с учетом значимого ускорения кредитования нам потребуется дополнительно оценить, в какой мере денежно-кредитные условия способствуют дальнейшему снижению инфляции", - сказала Набиуллина. Банк России по итогам заседания совета директоров ранее в эту пятницу снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 17% годовых.
экономика, россия, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сберегательная активность населения в России остается высокой, несмотря на снижение ставок по депозитам, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Сберегательная активность населения остается высокой, хотя ставки по депозитам снизились. Рост доходов стимулирует и сохранение высокой сберегательной активности, и активизацию потребления. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией, и с учетом значимого ускорения кредитования нам потребуется дополнительно оценить, в какой мере денежно-кредитные условия способствуют дальнейшему снижению инфляции", - сказала Набиуллина.
Банк России по итогам заседания совета директоров ранее в эту пятницу снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 17% годовых.
