https://ria.ru/20250912/mvd-2041526893.html

МВД предупредило о мошенничестве на сайтах объявлений

МВД предупредило о мошенничестве на сайтах объявлений - РИА Новости, 12.09.2025

МВД предупредило о мошенничестве на сайтах объявлений

Мошенники на сайтах объявлений часто используют "селфи с накладной" и паспортом, что не является гарантом подлинности, предупредили в управлении по организации... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T17:57:00+03:00

2025-09-12T17:57:00+03:00

2025-09-12T17:57:00+03:00

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b08d34da41d5edb9c957903e7b51d26.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Мошенники на сайтах объявлений часто используют "селфи с накладной" и паспортом, что не является гарантом подлинности, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "При мошенничестве на сайтах объявлений злоумышленники часто используют поддельные документы. Если вам присылают "селфи с накладной" или даже с паспортом — это не гарантирует ничего. Эти документы легко изготовить, а фото — всего лишь часть схемы", - говорится в сообщении. В качестве примера в Telegram-канале показали фото объявления о заказе фотографий накладной, а также селфи нескольких мужчин с документами. В МВД рекомендуют всегда проверять информацию, не переводить предоплату незнакомцам и не верить слишком хорошим предложениям.

https://ria.ru/20250912/sberbank-2041523580.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия