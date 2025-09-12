https://ria.ru/20250912/mvd-2041526893.html
МВД предупредило о мошенничестве на сайтах объявлений
МВД предупредило о мошенничестве на сайтах объявлений - РИА Новости, 12.09.2025
МВД предупредило о мошенничестве на сайтах объявлений
Мошенники на сайтах объявлений часто используют "селфи с накладной" и паспортом, что не является гарантом подлинности, предупредили в управлении по организации... РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Мошенники на сайтах объявлений часто используют "селфи с накладной" и паспортом, что не является гарантом подлинности, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "При мошенничестве на сайтах объявлений злоумышленники часто используют поддельные документы. Если вам присылают "селфи с накладной" или даже с паспортом — это не гарантирует ничего. Эти документы легко изготовить, а фото — всего лишь часть схемы", - говорится в сообщении. В качестве примера в Telegram-канале показали фото объявления о заказе фотографий накладной, а также селфи нескольких мужчин с документами. В МВД рекомендуют всегда проверять информацию, не переводить предоплату незнакомцам и не верить слишком хорошим предложениям.
МВД предупредило о мошенничестве на сайтах объявлений
