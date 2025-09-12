https://ria.ru/20250912/moskva-2041539375.html

В Москве промыли около двух тысяч инженерных сооружений

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промыли около 2 тысяч инженерных сооружений в столице в преддверии Дня города, который в 2025 году отмечается 13-14 сентября, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Выполнены масштабные работы по промывке около 2 тысяч инженерных сооружений, это - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Дополнительно обновили свыше 1,2 тысячи объектов городской инфраструктуры", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в мероприятиях в общей сложности задействовали 113 единиц техники и около 500 сотрудников коммунальных служб. "Работы включали очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов. При необходимости провели текущий ремонт сооружений. К промывкам привлекались автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины", - добавил Бирюков. Он отметил, что дорожные службы промыли знаки, информационные щиты, указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что памятники и фонтаны промывают вручную по особой технологии с использованием нейтральных моющих средств, которые не повреждают поверхности. Для промывки тоннелей и мостов применяются щелочные растворы.

