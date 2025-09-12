https://ria.ru/20250912/moskva-2041539375.html
В Москве промыли около двух тысяч инженерных сооружений
В Москве промыли около двух тысяч инженерных сооружений - РИА Новости, 12.09.2025
В Москве промыли около двух тысяч инженерных сооружений
Специалисты комплекса городского хозяйства промыли около 2 тысяч инженерных сооружений в столице в преддверии Дня города, который в 2025 году отмечается 13-14... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T18:48:00+03:00
2025-09-12T18:48:00+03:00
2025-09-12T18:48:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
день города москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727587781_0:64:3409:1982_1920x0_80_0_0_66745814ebf6c58b53e9cd9d169b652a.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промыли около 2 тысяч инженерных сооружений в столице в преддверии Дня города, который в 2025 году отмечается 13-14 сентября, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Выполнены масштабные работы по промывке около 2 тысяч инженерных сооружений, это - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Дополнительно обновили свыше 1,2 тысячи объектов городской инфраструктуры", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в мероприятиях в общей сложности задействовали 113 единиц техники и около 500 сотрудников коммунальных служб. "Работы включали очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов. При необходимости провели текущий ремонт сооружений. К промывкам привлекались автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины", - добавил Бирюков. Он отметил, что дорожные службы промыли знаки, информационные щиты, указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что памятники и фонтаны промывают вручную по особой технологии с использованием нейтральных моющих средств, которые не повреждают поверхности. Для промывки тоннелей и мостов применяются щелочные растворы.
https://ria.ru/20250911/moskva-2041453005.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727587781_340:0:3069:2047_1920x0_80_0_0_d42259564a36d518f36a7d1309317975.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, день города москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, День города Москвы
В Москве промыли около двух тысяч инженерных сооружений
В Москве в преддверии Дня города промыли около 2 тысяч инженерных сооружений
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промыли около 2 тысяч инженерных сооружений в столице в преддверии Дня города, который в 2025 году отмечается 13-14 сентября, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Выполнены масштабные работы по промывке около 2 тысяч инженерных сооружений, это - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Дополнительно обновили свыше 1,2 тысячи объектов городской инфраструктуры", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в мероприятиях в общей сложности задействовали 113 единиц техники и около 500 сотрудников коммунальных служб.
"Работы включали очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов. При необходимости провели текущий ремонт сооружений. К промывкам привлекались автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины", - добавил Бирюков.
Он отметил, что дорожные службы промыли знаки, информационные щиты, указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что памятники и фонтаны промывают вручную по особой технологии с использованием нейтральных моющих средств, которые не повреждают поверхности. Для промывки тоннелей и мостов применяются щелочные растворы.