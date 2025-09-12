https://ria.ru/20250912/moskva-2041453834.html

В Москве на проспекте Сахарова построили новую трамвайную линию

В Москве на проспекте Сахарова построили новую трамвайную линию - РИА Новости, 12.09.2025

В Москве на проспекте Сахарова построили новую трамвайную линию

Специалисты комплекса городского хозяйства построили новую трамвайную линию на проспекте Академика Сахарова по современной технологии бесшовной укладки, сообщил РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T13:50:00+03:00

2025-09-12T13:50:00+03:00

2025-09-12T13:50:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959283087_0:153:3001:1841_1920x0_80_0_0_e93557fdbd393075d55f12be08a34b2c.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства построили новую трамвайную линию на проспекте Академика Сахарова по современной технологии бесшовной укладки, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Протяженность линии, открытой в среду мэром Москвы (Сергеем Собяниным - ред.), составляет 2,1 километра. Она проходит от Чистых прудов по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой до Комсомольской площади. Линия станет важной связью между восточной, центральной и южной частями города, создав предпосылки для организации полноценной сети диаметральных трамвайных маршрутов… При строительстве использовалась технология бесшовной укладки путей", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что пути располагаются на усиленном монолитном основании. "Благодаря использованию резиновых виброизолирующих матов обеспечено плавное, бесшумное движение трамваев. Линия находится на обособленном полотне, отделенном от проезжей части разметкой, что гарантирует бесперебойное движение общественного транспорта без помех для автомобилей", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в рамках строительства линии провели благоустройство прилегающих улиц и переулков. Там расширили тротуары, обновили асфальтовое покрытие дорог, установили энергосберегающие фонари, современные остановочные павильоны, скамейки и навигационные стелы. Было обустроено около 15,6 тысячи квадратных метров газонов, осенью запланирована высадка почти 200 деревьев.

https://realty.ria.ru/20250708/ulitsy-2026703838.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, петр бирюков, сергей собянин