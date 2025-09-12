Рейтинг@Mail.ru
В Москве на проспекте Сахарова построили новую трамвайную линию
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:50 12.09.2025
В Москве на проспекте Сахарова построили новую трамвайную линию
В Москве на проспекте Сахарова построили новую трамвайную линию - РИА Новости, 12.09.2025
В Москве на проспекте Сахарова построили новую трамвайную линию
Специалисты комплекса городского хозяйства построили новую трамвайную линию на проспекте Академика Сахарова по современной технологии бесшовной укладки, сообщил РИА Новости, 12.09.2025
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
сергей собянин
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства построили новую трамвайную линию на проспекте Академика Сахарова по современной технологии бесшовной укладки, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Протяженность линии, открытой в среду мэром Москвы (Сергеем Собяниным - ред.), составляет 2,1 километра. Она проходит от Чистых прудов по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой до Комсомольской площади. Линия станет важной связью между восточной, центральной и южной частями города, создав предпосылки для организации полноценной сети диаметральных трамвайных маршрутов… При строительстве использовалась технология бесшовной укладки путей", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что пути располагаются на усиленном монолитном основании. "Благодаря использованию резиновых виброизолирующих матов обеспечено плавное, бесшумное движение трамваев. Линия находится на обособленном полотне, отделенном от проезжей части разметкой, что гарантирует бесперебойное движение общественного транспорта без помех для автомобилей", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в рамках строительства линии провели благоустройство прилегающих улиц и переулков. Там расширили тротуары, обновили асфальтовое покрытие дорог, установили энергосберегающие фонари, современные остановочные павильоны, скамейки и навигационные стелы. Было обустроено около 15,6 тысячи квадратных метров газонов, осенью запланирована высадка почти 200 деревьев.
москва
москва, петр бирюков, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Сергей Собянин
В Москве на проспекте Сахарова построили новую трамвайную линию

Трамвайную линию на проспекте Академика Сахарова построили по новой технологии

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Проспект Академика Сахарова в Москве
Проспект Академика Сахарова в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Проспект Академика Сахарова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства построили новую трамвайную линию на проспекте Академика Сахарова по современной технологии бесшовной укладки, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Протяженность линии, открытой в среду мэром Москвы (Сергеем Собяниным - ред.), составляет 2,1 километра. Она проходит от Чистых прудов по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой до Комсомольской площади. Линия станет важной связью между восточной, центральной и южной частями города, создав предпосылки для организации полноценной сети диаметральных трамвайных маршрутов… При строительстве использовалась технология бесшовной укладки путей", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что пути располагаются на усиленном монолитном основании.
"Благодаря использованию резиновых виброизолирующих матов обеспечено плавное, бесшумное движение трамваев. Линия находится на обособленном полотне, отделенном от проезжей части разметкой, что гарантирует бесперебойное движение общественного транспорта без помех для автомобилей", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в рамках строительства линии провели благоустройство прилегающих улиц и переулков. Там расширили тротуары, обновили асфальтовое покрытие дорог, установили энергосберегающие фонари, современные остановочные павильоны, скамейки и навигационные стелы. Было обустроено около 15,6 тысячи квадратных метров газонов, осенью запланирована высадка почти 200 деревьев.
Уличное движение. Самые интересные преображения улиц Москвы последних лет
8 июля, 10:00
Уличное движение. Самые интересные преображения улиц Москвы последних лет
8 июля, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Москва
Петр Бирюков
Сергей Собянин
 
 
