Захарова высказалась о смене премьер-министра во Франции
Захарова: у России нет иллюзий насчет перемен во внешней политике Франции
Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. У Москвы нет иллюзий насчет возможности перемен во французской внешней политике в контексте смены премьера страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Разумеется, иллюзий относительно возможности реальных перемен во французской внешней политике, утратившей былые галлийские традиции, у нас нет, и это в полной мере касается украинского кризиса", - сказала Захарова на брифинге в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.
Она подчеркнула, что происходящее во Франции - это "буквально хрестоматийный пример" того, когда интересы и будущее народа приносятся в жертву геополитическим амбициям, основанным на фейках.
"Когда вместо решения насущных проблем страну, в частности, сейчас мы говорим о Франции, ставят на военные рельсы, пуская под нож социальные программы и гарантии наращивания социальной поддержки или развития, усугубления ситуации вокруг государственного долга, при этом направляя миллиарды евро на поддержку киевского режима", - отметила Захарова.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьером главу минобороны Себастьена Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после вотума недоверия, вынесенного ему в парламенте.
В среду во Франции прошли массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". Манифестанты выступали против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год. По данным МВД, около 200 тысяч человек вышли на сотни акций по всей стране. Для обеспечения порядка были задействованы 80 тысяч правоохранителей. Некоторые демонстрации переросли в стычки с полицией.
В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.