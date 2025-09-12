https://ria.ru/20250912/moskva-2041450896.html

Захарова высказалась о смене премьер-министра во Франции

Захарова высказалась о смене премьер-министра во Франции

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. У Москвы нет иллюзий насчет возможности перемен во французской внешней политике в контексте смены премьера страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Разумеется, иллюзий относительно возможности реальных перемен во французской внешней политике, утратившей былые галлийские традиции, у нас нет, и это в полной мере касается украинского кризиса", - сказала Захарова на брифинге в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.Она подчеркнула, что происходящее во Франции - это "буквально хрестоматийный пример" того, когда интересы и будущее народа приносятся в жертву геополитическим амбициям, основанным на фейках."Когда вместо решения насущных проблем страну, в частности, сейчас мы говорим о Франции, ставят на военные рельсы, пуская под нож социальные программы и гарантии наращивания социальной поддержки или развития, усугубления ситуации вокруг государственного долга, при этом направляя миллиарды евро на поддержку киевского режима", - отметила Захарова.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьером главу минобороны Себастьена Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после вотума недоверия, вынесенного ему в парламенте.В среду во Франции прошли массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". Манифестанты выступали против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год. По данным МВД, около 200 тысяч человек вышли на сотни акций по всей стране. Для обеспечения порядка были задействованы 80 тысяч правоохранителей. Некоторые демонстрации переросли в стычки с полицией.В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.

