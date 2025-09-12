Рейтинг@Mail.ru
Захарова высказалась о смене премьер-министра во Франции - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 12.09.2025 (обновлено: 13:48 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/moskva-2041450896.html
Захарова высказалась о смене премьер-министра во Франции
Захарова высказалась о смене премьер-министра во Франции - РИА Новости, 12.09.2025
Захарова высказалась о смене премьер-министра во Франции
У Москвы нет иллюзий насчет возможности перемен во французской внешней политике в контексте смены премьера страны, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T13:42:00+03:00
2025-09-12T13:48:00+03:00
в мире
москва
россия
мария захарова
франция
франсуа байру
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. У Москвы нет иллюзий насчет возможности перемен во французской внешней политике в контексте смены премьера страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Разумеется, иллюзий относительно возможности реальных перемен во французской внешней политике, утратившей былые галлийские традиции, у нас нет, и это в полной мере касается украинского кризиса", - сказала Захарова на брифинге в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.Она подчеркнула, что происходящее во Франции - это "буквально хрестоматийный пример" того, когда интересы и будущее народа приносятся в жертву геополитическим амбициям, основанным на фейках."Когда вместо решения насущных проблем страну, в частности, сейчас мы говорим о Франции, ставят на военные рельсы, пуская под нож социальные программы и гарантии наращивания социальной поддержки или развития, усугубления ситуации вокруг государственного долга, при этом направляя миллиарды евро на поддержку киевского режима", - отметила Захарова.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьером главу минобороны Себастьена Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после вотума недоверия, вынесенного ему в парламенте.В среду во Франции прошли массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". Манифестанты выступали против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год. По данным МВД, около 200 тысяч человек вышли на сотни акций по всей стране. Для обеспечения порядка были задействованы 80 тысяч правоохранителей. Некоторые демонстрации переросли в стычки с полицией.В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.
https://ria.ru/20250909/frantsija-2040611518.html
https://ria.ru/20250912/zapad-2041376903.html
москва
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_560:0:3289:2047_1920x0_80_0_0_75cf037a98528dd68bf8eb2bf3c48a01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, россия, мария захарова, франция, франсуа байру, эммануэль макрон
В мире, Москва, Россия, Мария Захарова, Франция, Франсуа Байру, Эммануэль Макрон
Захарова высказалась о смене премьер-министра во Франции

Захарова: у России нет иллюзий насчет перемен во внешней политике Франции

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. У Москвы нет иллюзий насчет возможности перемен во французской внешней политике в контексте смены премьера страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Разумеется, иллюзий относительно возможности реальных перемен во французской внешней политике, утратившей былые галлийские традиции, у нас нет, и это в полной мере касается украинского кризиса", - сказала Захарова на брифинге в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.
Манифестанты перед мэрией Лиона - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Во Франции прошли празднования в честь ухода правительства Байру
9 сентября, 10:31
Она подчеркнула, что происходящее во Франции - это "буквально хрестоматийный пример" того, когда интересы и будущее народа приносятся в жертву геополитическим амбициям, основанным на фейках.
"Когда вместо решения насущных проблем страну, в частности, сейчас мы говорим о Франции, ставят на военные рельсы, пуская под нож социальные программы и гарантии наращивания социальной поддержки или развития, усугубления ситуации вокруг государственного долга, при этом направляя миллиарды евро на поддержку киевского режима", - отметила Захарова.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьером главу минобороны Себастьена Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после вотума недоверия, вынесенного ему в парламенте.
В среду во Франции прошли массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". Манифестанты выступали против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год. По данным МВД, около 200 тысяч человек вышли на сотни акций по всей стране. Для обеспечения порядка были задействованы 80 тысяч правоохранителей. Некоторые демонстрации переросли в стычки с полицией.
В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
"Они готовы". Во Франции раскрыли, что Запад хочет устроить против России
Вчера, 10:04
 
В миреМоскваРоссияМария ЗахароваФранцияФрансуа БайруЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала