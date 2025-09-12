Рейтинг@Mail.ru
Москву украсили ко Дню города
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:10 12.09.2025 (обновлено: 13:43 12.09.2025)
Москву украсили ко Дню города
Специалисты комплекса городского хозяйства украсили Москву флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями в честь Дня города, который пройдет...
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили Москву флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями в честь Дня города, который пройдет 13-14 сентября, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В общей сложности установили свыше 3,2 тысячи флагов и декоративных конструкций, они украсили главные московские мосты, ключевые магистрали, площади возле вокзалов, въезды в город и общественные пространства. Ключевым элементом концепции стали слово "Москва" и цифра "878" - именно столько лет исполняется в этом году российской столице", - сказал Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что традиционно праздничные элементы установили в пешеходных зонах, на парковых территориях и вылетных магистралях. Флаговыми конструкциями украсили знаковые городские объекты, в том числе Поклонную гору и Тверскую улицу. Он отметил, что зоны отдыха с цветами и качелями появились в Парке "Яуза", у южного входа станции метро "Динамо", на Ходынском поле, Центральной площади и площади Юности в Зеленограде, в ряде парков. В музеях-заповедниках "Царицыно", "Коломенское" и в парке "Фили" установили конструкции из флагов, напоминающие воздушные шары. "На городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили более 600 поздравительных плакатов. Архитектурно-художественная подсветка зданий 13 и 14 сентября будет работать в праздничном режиме. На цифровых билбордах и медиафасадах покажут видеоролики, посвященные дню рождения столицы", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что дополнительно для украшения ко Дню города ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили Москву флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями в честь Дня города, который пройдет 13-14 сентября, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В общей сложности установили свыше 3,2 тысячи флагов и декоративных конструкций, они украсили главные московские мосты, ключевые магистрали, площади возле вокзалов, въезды в город и общественные пространства. Ключевым элементом концепции стали слово "Москва" и цифра "878" - именно столько лет исполняется в этом году российской столице", - сказал Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что традиционно праздничные элементы установили в пешеходных зонах, на парковых территориях и вылетных магистралях. Флаговыми конструкциями украсили знаковые городские объекты, в том числе Поклонную гору и Тверскую улицу.
Он отметил, что зоны отдыха с цветами и качелями появились в Парке "Яуза", у южного входа станции метро "Динамо", на Ходынском поле, Центральной площади и площади Юности в Зеленограде, в ряде парков. В музеях-заповедниках "Царицыно", "Коломенское" и в парке "Фили" установили конструкции из флагов, напоминающие воздушные шары.
"На городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили более 600 поздравительных плакатов. Архитектурно-художественная подсветка зданий 13 и 14 сентября будет работать в праздничном режиме. На цифровых билбордах и медиафасадах покажут видеоролики, посвященные дню рождения столицы", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что дополнительно для украшения ко Дню города ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.
