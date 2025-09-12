https://ria.ru/20250912/moskva-2041450671.html
Москву украсили ко Дню города
Москву украсили ко Дню города - РИА Новости, 12.09.2025
Москву украсили ко Дню города
Специалисты комплекса городского хозяйства украсили Москву флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями в честь Дня города, который пройдет... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T09:10:00+03:00
2025-09-12T09:10:00+03:00
2025-09-12T13:43:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
день города москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040442964_0:50:3274:1892_1920x0_80_0_0_f22b4761ec9755c68315dd905bc4a4b1.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили Москву флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями в честь Дня города, который пройдет 13-14 сентября, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В общей сложности установили свыше 3,2 тысячи флагов и декоративных конструкций, они украсили главные московские мосты, ключевые магистрали, площади возле вокзалов, въезды в город и общественные пространства. Ключевым элементом концепции стали слово "Москва" и цифра "878" - именно столько лет исполняется в этом году российской столице", - сказал Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что традиционно праздничные элементы установили в пешеходных зонах, на парковых территориях и вылетных магистралях. Флаговыми конструкциями украсили знаковые городские объекты, в том числе Поклонную гору и Тверскую улицу. Он отметил, что зоны отдыха с цветами и качелями появились в Парке "Яуза", у южного входа станции метро "Динамо", на Ходынском поле, Центральной площади и площади Юности в Зеленограде, в ряде парков. В музеях-заповедниках "Царицыно", "Коломенское" и в парке "Фили" установили конструкции из флагов, напоминающие воздушные шары. "На городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили более 600 поздравительных плакатов. Архитектурно-художественная подсветка зданий 13 и 14 сентября будет работать в праздничном режиме. На цифровых билбордах и медиафасадах покажут видеоролики, посвященные дню рождения столицы", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что дополнительно для украшения ко Дню города ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.
https://ria.ru/20250904/moskva-2040049540.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040442964_273:0:3002:2047_1920x0_80_0_0_66de5aeb32902c515a53b69e69f2f229.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, день города москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, День города Москвы
Москву украсили ко Дню города
Более 3,2 тысячи флагов установили в Москве в честь Дня города
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили Москву флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями в честь Дня города, который пройдет 13-14 сентября, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В общей сложности установили свыше 3,2 тысячи флагов и декоративных конструкций, они украсили главные московские мосты, ключевые магистрали, площади возле вокзалов, въезды в город и общественные пространства. Ключевым элементом концепции стали слово "Москва" и цифра "878" - именно столько лет исполняется в этом году российской столице", - сказал Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что традиционно праздничные элементы установили в пешеходных зонах, на парковых территориях и вылетных магистралях. Флаговыми конструкциями украсили знаковые городские объекты, в том числе Поклонную гору и Тверскую улицу.
Он отметил, что зоны отдыха с цветами и качелями появились в Парке "Яуза", у южного входа станции метро "Динамо", на Ходынском поле, Центральной площади и площади Юности в Зеленограде, в ряде парков. В музеях-заповедниках "Царицыно", "Коломенское" и в парке "Фили" установили конструкции из флагов, напоминающие воздушные шары.
"На городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили более 600 поздравительных плакатов. Архитектурно-художественная подсветка зданий 13 и 14 сентября будет работать в праздничном режиме. На цифровых билбордах и медиафасадах покажут видеоролики, посвященные дню рождения столицы", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что дополнительно для украшения ко Дню города ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.