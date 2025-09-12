Четверть записавшихся избирателей уже проголосовали в Москве

Рейтинг@Mail.ru
11:55 12.09.2025
политика
россия
москва
республика коми
московская городская избирательная комиссия
единый день голосования — 2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Четверть от записавшихся на участки в Москве уже проголосовали менее чем за четыре часа с начала выборов глав регионов РФ, сообщается на сайте по наблюдению за ходом голосования. "Выдано бюллетеней - 4520, получено бюллетеней - 4500", - говорится в сообщении. Всего 17 868 человек записались для участия в выборах глав регионов РФ на московских участках. Также зампред ЦИК России Николай Булаев на выступлении в информационном центре ЦИК России сообщил, что на выборах глав регионов на экстерриториальных участках в Москве проголосовали уже более 4 тысяч человек."На сегодняшнюю минуту проголосовало более 4 тысяч из почти 18 тысяч избирателей", - сказал Булаев.В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан за глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
политика, россия, москва, республика коми, московская городская избирательная комиссия, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Москва, Республика Коми, Московская городская избирательная комиссия, Единый день голосования — 2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди голосуют на выборах глав 19 регионов РФ через терминалы электронного голосования в вестибюле станции метро "Курская" Арбатско-Покровской линии в Москве
Люди голосуют на выборах глав 19 регионов РФ через терминалы электронного голосования в вестибюле станции метро "Курская" Арбатско-Покровской линии в Москве
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Четверть от записавшихся на участки в Москве уже проголосовали менее чем за четыре часа с начала выборов глав регионов РФ, сообщается на сайте по наблюдению за ходом голосования.
"Выдано бюллетеней - 4520, получено бюллетеней - 4500", - говорится в сообщении.
Всего 17 868 человек записались для участия в выборах глав регионов РФ на московских участках.
Также зампред ЦИК России Николай Булаев на выступлении в информационном центре ЦИК России сообщил, что на выборах глав регионов на экстерриториальных участках в Москве проголосовали уже более 4 тысяч человек.
"На сегодняшнюю минуту проголосовало более 4 тысяч из почти 18 тысяч избирателей", - сказал Булаев.
В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан за глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
