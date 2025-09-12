В Москве более тысячи человек уже проголосовали на выборах глав регионов
Более тысячи граждан уже проголосовали на экстерриториальных участках в Москве
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИзбирательный бюллетень на выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области и городского Совета депутатов на избирательном участке в Новосибирске
Избирательный бюллетень на выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области и городского Совета депутатов на избирательном участке в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 1 тысячи человек уже проголосовали на московских экстерриториальных участках на выборах глав регионов РФ, сообщил журналистам председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.
"Уже более тысячи жителей регионов, кто голосует в Москве, проголосовало на эту минуту. Поэтому, как и на выборах другого масштаба, всегда первые часы, первый час. Многие люди имеют привычку проголосовать сразу - перед работой, в будний день. Поэтому мы здесь также видим, что многие наши гости, многие наши сограждане, кто находится в Москве, проголосовали уже в первый час", - сказал Ковалев на брифинге в Общественном информационном центре города Москвы.
В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан за глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
В зоне СВО будут работать пять участков для выборов главы Татарстана
9 сентября, 10:48