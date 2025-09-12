https://ria.ru/20250912/moskva-2041365931.html

В Москве более тысячи человек уже проголосовали на выборах глав регионов

политика

россия

москва

республика коми

московская городская избирательная комиссия

единый день голосования — 2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 1 тысячи человек уже проголосовали на московских экстерриториальных участках на выборах глав регионов РФ, сообщил журналистам председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев. "Уже более тысячи жителей регионов, кто голосует в Москве, проголосовало на эту минуту. Поэтому, как и на выборах другого масштаба, всегда первые часы, первый час. Многие люди имеют привычку проголосовать сразу - перед работой, в будний день. Поэтому мы здесь также видим, что многие наши гости, многие наши сограждане, кто находится в Москве, проголосовали уже в первый час", - сказал Ковалев на брифинге в Общественном информационном центре города Москвы. В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан за глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

