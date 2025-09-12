https://ria.ru/20250912/moskva-2041358122.html

В Москве открылись участки для голосования на выборах глав регионов

2025-09-12T08:26:00+03:00

2025-09-12T08:26:00+03:00

2025-09-12T10:43:00+03:00

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Четырнадцать избирательных участков для голосования на выборах за глав регионов РФ открылись в Москве. Всего в столице открылось 14 экстерриториальных избирательных участков, они будут работать на протяжении трех дней, с 12 по 14 сентября, с 8.00 до 20.00. Отдать свой голос на них смогут жители 19 регионов, в которых проходят выборы высшего должностного лица, и которые по разным причинам будут находиться в Москве в Единый день голосования. Проголосовать можно в ТРЦ "Афимолл Сити", ТЦ "Метрополис", ТРК "Форт Отрадное", ТРЦ "Щёлковский", ТЦ "ГОРОД", ТРЦ "Ривьера", ТРЦ "Колумбус", ТРЦ "Спектр", МФК "Кунцево Плаза", ТЦ "Калейдоскоп", ТЦ "Галерея", аванзале станции метро "Курская", ТГК "Измайлово" - холле гостиницы Дельта, ТК "Зеленоградский". На участках избиратели смогут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования. Всего на участках для голосования назначено 84 наблюдателя, 70 человек из них от пяти парламентских политических партий и 14 человек от общественной палаты столицы. На всех участках голосования применена система видеонаблюдения. К 9 сентября было подано 18404 заявлений, чтобы проголосовать за глав регионов РФ на участках Москвы.

