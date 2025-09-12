https://ria.ru/20250912/moskva-2041335763.html
ПВО сбила девять беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО сбили девять вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил в мессенджере MAX мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Силы ПВО сбили девять вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил в мессенджере MAX мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны уничтожено два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.Чуть позже Собянин сообщил об уничтожении еще семи беспилотников.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
