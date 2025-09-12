https://ria.ru/20250912/moskva-2041335763.html

ПВО сбила девять беспилотников, летевших на Москву

ПВО сбила девять беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 12.09.2025

ПВО сбила девять беспилотников, летевших на Москву

Силы ПВО сбили девять вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил в мессенджере MAX мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T01:49:00+03:00

2025-09-12T01:49:00+03:00

2025-09-12T02:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

сергей собянин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b94041b86e490155547b9fdf00735883.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Силы ПВО сбили девять вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил в мессенджере MAX мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны уничтожено два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.Чуть позже Собянин сообщил об уничтожении еще семи беспилотников.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.

https://ria.ru/20250911/vsu-2041320366.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сергей собянин, вооруженные силы украины