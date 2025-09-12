Рейтинг@Mail.ru
12:46 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/moshennik-2041426467.html
МВД рассказало о новой мошеннической схеме
Мошенники под видом покупки продуктов для пожилого человека заставляют гражданина включить демонстрацию экрана телефона, после чего воруют пароли и коды доступа РИА Новости, 12.09.2025
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
общество
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Мошенники под видом покупки продуктов для пожилого человека заставляют гражданина включить демонстрацию экрана телефона, после чего воруют пароли и коды доступа от банка, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Гражданину поступает звонок или сообщение от лица, представляющегося потенциальным работодателем. Периодически предлагается вакансия "помощника для пожилого человека". В числе основных обязанностей - регулярная покупка продуктов. После получения предварительного согласия злоумышленник под предлогом удобства для составления списков покупок и перевода денег предлагает продолжить общение в мессенджере", - говорится в сообщении. Отмечается, что для вида злоумышленник обсуждает с гражданином список покупок, после чего ему поступает сфальсифицированное СМС, имитирующее сообщение от банка о зачислении на счет значительной суммы денег. Правоохранители предупреждают, что данное уведомление является фиктивным и призвано создать у гражданина ощущение подлинной финансовой операции и доверия к "работодателю". "Под предлогом необходимости предоставления отчета о получении денег злоумышленник в ходе телефонного разговора настоятельно требует включить функцию демонстрации экрана мобильного устройства для "подтверждения чека", - рассказывают в управлении. В ведомстве пояснили, что в процессе демонстрации экрана злоумышленник получает пароли, коды доступа и push-уведомления от банковских приложений пользователя. "Чтобы обезопасить себя, рекомендуем избегать использования функции демонстрации экрана. Особенно при общении с незнакомыми людьми", - заключили правоохранители.
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов, общество
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов, Общество
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Мошенники под видом покупки продуктов для пожилого человека заставляют гражданина включить демонстрацию экрана телефона, после чего воруют пароли и коды доступа от банка, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Гражданину поступает звонок или сообщение от лица, представляющегося потенциальным работодателем. Периодически предлагается вакансия "помощника для пожилого человека". В числе основных обязанностей - регулярная покупка продуктов. После получения предварительного согласия злоумышленник под предлогом удобства для составления списков покупок и перевода денег предлагает продолжить общение в мессенджере", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для вида злоумышленник обсуждает с гражданином список покупок, после чего ему поступает сфальсифицированное СМС, имитирующее сообщение от банка о зачислении на счет значительной суммы денег. Правоохранители предупреждают, что данное уведомление является фиктивным и призвано создать у гражданина ощущение подлинной финансовой операции и доверия к "работодателю".
"Под предлогом необходимости предоставления отчета о получении денег злоумышленник в ходе телефонного разговора настоятельно требует включить функцию демонстрации экрана мобильного устройства для "подтверждения чека", - рассказывают в управлении.
В ведомстве пояснили, что в процессе демонстрации экрана злоумышленник получает пароли, коды доступа и push-уведомления от банковских приложений пользователя.
"Чтобы обезопасить себя, рекомендуем избегать использования функции демонстрации экрана. Особенно при общении с незнакомыми людьми", - заключили правоохранители.
