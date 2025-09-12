https://ria.ru/20250912/model-2041205031.html

Первая советская топ-модель: удивительная судьба Галины Миловской

Первая советская топ-модель: удивительная судьба Галины Миловской

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Конец 60-х — время ярких экспериментов в советской моде. Талантливые художники создавали смелые коллекции, а красивые девушки демонстрировали их на подиумах. Одна из них — Галина Миловская — мечтала об актерской карьере, но случайно попала в мир модельного бизнеса и произвела настоящую сенсацию.Советская красавица быстро стала востребованной на международном уровне, ее приглашали лучшие фотографы мира. Что помогло московской студентке покорить мировой глянец? И как складывалась ее судьба?Начало большого путиГалина Миловская росла в атмосфере послевоенной Москвы. После смерти отца семья жила скромно. Поэтому, как сообщает Lenta.ru, поступив в престижное Театральное училище имени Щукина, девушка начала искать подработку.Галина нашла идеальное решение — устроилась манекенщицей во Всесоюзный институт ассортимента изделий легкой промышленности и культуры одежды (ВИАлегпром). Ее природные данные — рост 170 сантиметров, изящная фигура, выразительные глаза и правильные черты лица — идеально подходили для этой работы.Выбор оказался удачным. В отличие от других мест, здесь график позволял уделять время учебе: коллекции создавались не так часто, что давало возможность развиваться в разных направлениях.Творческая среда и профессиональный ростРабота в ВИАлегпроме открыла перед девушкой удивительный мир. Здесь трудились настоящие художники-модельеры, которые внимательно изучали мировые тенденции, следили за творчеством Ив Сен-Лорана, Пьера Кардена и создавали современные коллекции. Галина училась у профессионалов, впитывала знания о стиле и моде."Художники, такие как Ира Крутикова, там именно что творили. ВИАлегпром не выезжал за рубеж, но мы ездили с коллекцией по Союзу, показывали направление моды на различных важных совещаниях", — рассказывала Миловская.Заработок составлял 76 рублей плюс гонорары за съемки — для студентки это были неплохие деньги. Главное же богатство заключалось в опыте и связях в творческой среде.Международное признаниеЕвропейская внешность Миловской привлекала внимание. В 1968-1969 годах она неоднократно снималась для иностранных изданий, работала вместе с тогдашней королевой советского подиума Региной Збарской, отмечает Lenta.ru.Арно де Роне, известный фотограф журнала Vogue, проявил интерес к работе с советской моделью. После необходимых согласований — таковы были особенности международного сотрудничества тех лет — съемка состоялась в 1969-м."Галка была очень живая, очень легкая и успешная. Она была молодая, она была худенькая и красивая", — вспоминал Вячеслав Зайцев.Проект получился масштабным. Организаторы обеспечили все условия для качественной работы: транспорт, переводчика, охрану порядка. Съемки проходили в самых престижных локациях, включая Кремль и Красную площадь, что говорило о высоком статусе проекта.Авангардное искусство и культурные различияСамые смелые кадры сделали у Кремля на Красной площади. По просьбе фотографа Галина села на брусчатку спиной к Кремлевской стене, широко расставив ноги в модных брюках клеш.Фотографии опубликовали в Vogue, некоторые кадры перепечатали советские издания. Однако авангардный стиль съемки в местах особого культурного значения был воспринят неоднозначно — консервативная часть общества сочла такой подход слишком прогрессивным, уточняет Lenta.ru.Руководство института, где работала Галина, проявило понимание, объясняя, что модель следовала творческому замыслу фотографа и не предполагала возможных культурных недоразумений. В итоге было решено сосредоточиться на внутренних проектах, чтобы избежать подобных неоднозначных трактовок в будущем.Путь к международной карьереПубликация в Vogue принесла Миловской мировую известность. Ее заметили влиятельные фигуры модной индустрии, включая легендарную Эйлин Форд — основательницу знаменитого агентства Ford Models.Эйлин проявляла удивительное упорство, пытаясь привлечь талантливую модель к работе. По словам самой Галины, агент даже обращалась к высокопоставленным лицам с просьбами о содействии — такова была ценность молодой советской модели для мирового рынка.Творческая натура Миловской тянулась к экспериментам. Когда итальянский фотограф Кайо Марио Гарруба предложил съемку в авангардном стиле, она согласилась.Новые горизонтыХудожественная съемка Гаррубы с элементами боди-арта стала поворотным моментом в карьере. Фотографии попали на обложку журнала L'Espresso в 1969-м. Редакция издания использовала снимки в контексте литературной публикации — рядом с произведением Александра Твардовского "Над прахом Сталина", запрещенным в СССР."Анонс — прямо по моей груди. И мои снимки иллюстрируют текст о Твардовском и его поэму. Так снимки из акции художественной превратились в политическую", — вспоминала Галина.Сложившаяся ситуация поставила модель в непростое положение. Представителей советской власти возмутило именно сочетание художественных снимков с запрещенной поэмой — не сами фотографии, а их контекст. Галина стала заложницей редакционного решения, которое не контролировала.Особенности того времени требовали осторожности в подобных вопросах. В 1974 году Галина приняла решение уехать за рубеж. Сперва в Италию, потом в Париж.Новая профессияЭйлин Форд встретила свою протеже на Капри и полностью выполнила обещания о поддержке. Галина получила эксклюзивный контракт с Vogue и все необходимые ресурсы для успешного старта международной карьеры.Адаптация прошла успешно. За границей девушку называли просто Галя — это имя стало узнаваемым брендом в мире моды. Личная жизнь тоже сложилась удачно: знакомство с банкиром Жан-Полем Дессертином привело к счастливому браку и рождению дочери.Не останавливаясь на достигнутом, Галя Миловская-Дессертин вернулась к артистическим корням. Она поступила в Сорбонну, изучала кинематограф, стала документалисткой и продюсером. Среди ее работ — фильм "Это безумие русских" о художниках-эмигрантах.

