Минюст включил писателя Эдуарда Тополя* в реестр иноагентов

Минюст включил писателя Эдуарда Тополя* в реестр иноагентов

2025-09-12T17:44:00+03:00

2025-09-12T17:44:00+03:00

2025-09-12T17:46:00+03:00

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов писателя и кинодраматурга Эдуарда Тополя*, еще трех человек и один проект, сообщается на сайте ведомства. "Двенадцатого сентября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.П. Бороган*, С.В. Куропов*, Э.В. Тополь*, И.В. Шумилова*, а также проект "Обманутый Россиянин"**, - говорится в сообщении.В Минюсте пояснили, что Тополь* распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике. Выступал против СВО, а также распространял материалы иноагентов, участвовал в создании сообщений признанных нежелательными организаций.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России**Внесен в список иноагентов

