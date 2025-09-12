Рейтинг@Mail.ru
Минюст включил писателя Эдуарда Тополя* в реестр иноагентов - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 12.09.2025 (обновлено: 17:46 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/minjust-2041524244.html
Минюст включил писателя Эдуарда Тополя* в реестр иноагентов
Минюст включил писателя Эдуарда Тополя* в реестр иноагентов - РИА Новости, 12.09.2025
Минюст включил писателя Эдуарда Тополя* в реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов писателя и кинодраматурга Эдуарда Тополя*, еще трех человек и один проект, сообщается на сайте РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T17:44:00+03:00
2025-09-12T17:46:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041524086_0:0:3347:1883_1920x0_80_0_0_0575949142607eb1187758007bbad1a2.jpg
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов писателя и кинодраматурга Эдуарда Тополя*, еще трех человек и один проект, сообщается на сайте ведомства. &quot;Двенадцатого сентября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.П. Бороган*, С.В. Куропов*, Э.В. Тополь*, И.В. Шумилова*, а также проект &quot;Обманутый Россиянин&quot;**, - говорится в сообщении.В Минюсте пояснили, что Тополь* распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике. Выступал против СВО, а также распространял материалы иноагентов, участвовал в создании сообщений признанных нежелательными организаций.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России**Внесен в список иноагентов
https://ria.ru/20250911/bykov-2041230419.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041524086_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5e3d9f692bed8aebe7c5d3248c301728.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Минюст включил писателя Эдуарда Тополя* в реестр иноагентов

Минюст включил писателя и кинодраматурга Эдуарда Тополя в реестр иноагентов

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЭдуард Тополь*
Эдуард Тополь* - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Эдуард Тополь*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов писателя и кинодраматурга Эдуарда Тополя*, еще трех человек и один проект, сообщается на сайте ведомства.
«

"Двенадцатого сентября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.П. Бороган*, С.В. Куропов*, Э.В. Тополь*, И.В. Шумилова*, а также проект "Обманутый Россиянин"**, - говорится в сообщении.

В Минюсте пояснили, что Тополь* распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике. Выступал против СВО, а также распространял материалы иноагентов, участвовал в создании сообщений признанных нежелательными организаций.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
**Внесен в список иноагентов
Писатель Дмитрий Быков у здания ОМВД по району Раменки в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Писателя Быкова* внесли в перечень террористов и экстремистов
11 сентября, 15:55
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала