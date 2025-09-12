https://ria.ru/20250912/minjust-2041524244.html
Минюст включил писателя Эдуарда Тополя* в реестр иноагентов
Минюст включил писателя Эдуарда Тополя* в реестр иноагентов - РИА Новости, 12.09.2025
Минюст включил писателя Эдуарда Тополя* в реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов писателя и кинодраматурга Эдуарда Тополя*, еще трех человек и один проект, сообщается на сайте
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов писателя и кинодраматурга Эдуарда Тополя*, еще трех человек и один проект, сообщается на сайте ведомства. "Двенадцатого сентября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.П. Бороган*, С.В. Куропов*, Э.В. Тополь*, И.В. Шумилова*, а также проект "Обманутый Россиянин"**, - говорится в сообщении.В Минюсте пояснили, что Тополь* распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике. Выступал против СВО, а также распространял материалы иноагентов, участвовал в создании сообщений признанных нежелательными организаций.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России**Внесен в список иноагентов
Минюст включил писателя Эдуарда Тополя* в реестр иноагентов
Минюст включил писателя и кинодраматурга Эдуарда Тополя в реестр иноагентов
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов писателя и кинодраматурга Эдуарда Тополя*, еще трех человек и один проект, сообщается на сайте ведомства.
«
"Двенадцатого сентября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.П. Бороган*, С.В. Куропов*, Э.В. Тополь*, И.В. Шумилова*, а также проект "Обманутый Россиянин"**, - говорится в сообщении.
В Минюсте пояснили, что Тополь* распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике. Выступал против СВО, а также распространял материалы иноагентов, участвовал в создании сообщений признанных нежелательными организаций.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
**Внесен в список иноагентов