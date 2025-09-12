Рейтинг@Mail.ru
МИД России ответил на обвинения Молдавии во вмешательстве в выборы - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/mid-2041427285.html
МИД России ответил на обвинения Молдавии во вмешательстве в выборы
МИД России ответил на обвинения Молдавии во вмешательстве в выборы - РИА Новости, 12.09.2025
МИД России ответил на обвинения Молдавии во вмешательстве в выборы
Обвинения Кишинева в адрес Москвы в попытках вмешательства в предстоящие молдавские выборы бездоказательны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T12:48:00+03:00
2025-09-12T12:48:00+03:00
в мире
кишинев
москва
россия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91600/49/916004974_0:253:2000:1378_1920x0_80_0_0_7b7a1559282acfe56c6c2d14e64adfea.jpg
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Обвинения Кишинева в адрес Москвы в попытках вмешательства в предстоящие молдавские выборы бездоказательны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы внимательно следим, в том числе потому, что слышим оттуда антироссийскую риторику. Там парламентская избирательная кампания приближается к эндшпилю, по-другому и не скажешь. Молдавские власти продолжают бездоказательно обвинять нашу страну в попытках вмешательства в предстоящие выборы ", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
https://ria.ru/20250912/moldaviya-2041408148.html
кишинев
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91600/49/916004974_0:65:2000:1565_1920x0_80_0_0_bc7ae024034f9193b581ca56e4b3e9c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, москва, россия, мария захарова
В мире, Кишинев, Москва, Россия, Мария Захарова
МИД России ответил на обвинения Молдавии во вмешательстве в выборы

Захарова назвала обвинения Кишинева в адрес Москвы бездоказательными

© Fotolia / Oleg Shipov Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Fotolia / Oleg Shipov
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Обвинения Кишинева в адрес Москвы в попытках вмешательства в предстоящие молдавские выборы бездоказательны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы внимательно следим, в том числе потому, что слышим оттуда антироссийскую риторику. Там парламентская избирательная кампания приближается к эндшпилю, по-другому и не скажешь. Молдавские власти продолжают бездоказательно обвинять нашу страну в попытках вмешательства в предстоящие выборы ", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Правящая партия Молдавии начала террор против оппозиции, заявила Влах
Вчера, 11:44
 
В миреКишиневМоскваРоссияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала