МИД России ответил на обвинения Молдавии во вмешательстве в выборы
Обвинения Кишинева в адрес Москвы в попытках вмешательства в предстоящие молдавские выборы бездоказательны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T12:48:00+03:00
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Обвинения Кишинева в адрес Москвы в попытках вмешательства в предстоящие молдавские выборы бездоказательны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы внимательно следим, в том числе потому, что слышим оттуда антироссийскую риторику. Там парламентская избирательная кампания приближается к эндшпилю, по-другому и не скажешь. Молдавские власти продолжают бездоказательно обвинять нашу страну в попытках вмешательства в предстоящие выборы ", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
Захарова назвала обвинения Кишинева в адрес Москвы бездоказательными