Лукашенко признался, что страшно любит картошку и ест ее, нарушая диету
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что страшно любит картошку и "грешит", нарушая диету, сообщила пресс-служба главы государства.
Лукашенко в преддверии Дня города посетил реконструированный исторический комплекс "Лошицкий". Во время общения с минчанами он пообещал передать в подарок мешок картофеля юной художнице, подарившей ему картину.
Юная художница из Минска по имени Евгения написала картину этого уголка столицы и подарила ее президенту. Он подарок с удовольствием принял, пообещав разместить во Дворце Независимости. Глава государства в ответ подарил девушке сладости, но решил этим не ограничиваться, сообщила пресс-служба.
"Хотел сказать картину (подарю - ред.). Но я не умею писать картины. Подумаю, что тебе подарить. Как своим коллегам – картошку", - сказал он, тут же отдав распоряжение передать позже в подарок большой мешок с картофелем.
Он спросил у художницы, любит ли она картошку, и, получив утвердительный ответ, признался, что и сам любит этот продукт.
"Я страшно люблю. Вчера согрешил, съел", - сказал Лукашенко. Как сообщила пресс-служба, президент, очевидно, имел в виду определенную диету, которой старается придерживаться.