Любимова рассказала о доходах от программы "Пушкинская карта"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Учреждения культуры в России научились зарабатывать самостоятельно, за время работы программы "Пушкинская карта" они получили 46 миллиардов рублей вне бюджета, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. "Наша "Пушкинская карта", где 12 миллионов дел. За время ее работы с 2021 года наши учреждения культуры, благодаря этому решению, получили 46 миллиардов рублей внебюджетных средств. У нас научились зарабатывать даже библиотеки, которые делают большое количество кружков", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. По словам Любимовой, учреждения культуры научились зарабатывать самостоятельно. "Где-то чуть выше зарплаты, где-то сами сделали ремонт, где-то сами провели мероприятия. В этом смысле это очень популярное направление у молодежи. Это уже хорошая традиция - пользоваться "Пушкинской картой", - добавила она. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".

