Рейтинг@Mail.ru
Любимова рассказала о доходах от программы "Пушкинская карта" - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:34 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/ljubimov-2041578353.html
Любимова рассказала о доходах от программы "Пушкинская карта"
Любимова рассказала о доходах от программы "Пушкинская карта" - РИА Новости, 12.09.2025
Любимова рассказала о доходах от программы "Пушкинская карта"
Учреждения культуры в России научились зарабатывать самостоятельно, за время работы программы "Пушкинская карта" они получили 46 миллиардов рублей вне бюджета,... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T23:34:00+03:00
2025-09-12T23:34:00+03:00
общество
россия
ольга любимова
владимир путин
наши
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945836797_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_19c32348eae177fcff5dc17aa199c6d4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Учреждения культуры в России научились зарабатывать самостоятельно, за время работы программы "Пушкинская карта" они получили 46 миллиардов рублей вне бюджета, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. "Наша "Пушкинская карта", где 12 миллионов дел. За время ее работы с 2021 года наши учреждения культуры, благодаря этому решению, получили 46 миллиардов рублей внебюджетных средств. У нас научились зарабатывать даже библиотеки, которые делают большое количество кружков", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. По словам Любимовой, учреждения культуры научились зарабатывать самостоятельно. "Где-то чуть выше зарплаты, где-то сами сделали ремонт, где-то сами провели мероприятия. В этом смысле это очень популярное направление у молодежи. Это уже хорошая традиция - пользоваться "Пушкинской картой", - добавила она. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007404033.html
https://ria.ru/20250116/karta-1843996003.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Стерхова
Наталья Стерхова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945836797_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_dc68961af8476b66d8679c263071d70f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ольга любимова, владимир путин, наши
Общество, Россия, Ольга Любимова, Владимир Путин, Наши
Любимова рассказала о доходах от программы "Пушкинская карта"

Любимова: учреждения культуры благодаря "Пушкинской карте" получили 46 млрд руб

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОльга Любимова
Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Ольга Любимова . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Учреждения культуры в России научились зарабатывать самостоятельно, за время работы программы "Пушкинская карта" они получили 46 миллиардов рублей вне бюджета, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Мишустин: "Пушкинскую карту" оформили миллионы молодых людей в России
26 марта, 12:38
"Наша "Пушкинская карта", где 12 миллионов дел. За время ее работы с 2021 года наши учреждения культуры, благодаря этому решению, получили 46 миллиардов рублей внебюджетных средств. У нас научились зарабатывать даже библиотеки, которые делают большое количество кружков", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
По словам Любимовой, учреждения культуры научились зарабатывать самостоятельно. "Где-то чуть выше зарплаты, где-то сами сделали ремонт, где-то сами провели мероприятия. В этом смысле это очень популярное направление у молодежи. Это уже хорошая традиция - пользоваться "Пушкинской картой", - добавила она.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
Реклама Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Пушкинская карта для молодежи-2025: как оформить, куда по ней сходить
16 января, 14:30
 
ОбществоРоссияОльга ЛюбимоваВладимир ПутинНаши
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала