https://ria.ru/20250912/ljubimov-2041578353.html
Любимова рассказала о доходах от программы "Пушкинская карта"
Любимова рассказала о доходах от программы "Пушкинская карта" - РИА Новости, 12.09.2025
Любимова рассказала о доходах от программы "Пушкинская карта"
Учреждения культуры в России научились зарабатывать самостоятельно, за время работы программы "Пушкинская карта" они получили 46 миллиардов рублей вне бюджета,... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T23:34:00+03:00
2025-09-12T23:34:00+03:00
2025-09-12T23:34:00+03:00
общество
россия
ольга любимова
владимир путин
наши
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945836797_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_19c32348eae177fcff5dc17aa199c6d4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Учреждения культуры в России научились зарабатывать самостоятельно, за время работы программы "Пушкинская карта" они получили 46 миллиардов рублей вне бюджета, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. "Наша "Пушкинская карта", где 12 миллионов дел. За время ее работы с 2021 года наши учреждения культуры, благодаря этому решению, получили 46 миллиардов рублей внебюджетных средств. У нас научились зарабатывать даже библиотеки, которые делают большое количество кружков", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. По словам Любимовой, учреждения культуры научились зарабатывать самостоятельно. "Где-то чуть выше зарплаты, где-то сами сделали ремонт, где-то сами провели мероприятия. В этом смысле это очень популярное направление у молодежи. Это уже хорошая традиция - пользоваться "Пушкинской картой", - добавила она. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007404033.html
https://ria.ru/20250116/karta-1843996003.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945836797_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_dc68961af8476b66d8679c263071d70f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ольга любимова, владимир путин, наши
Общество, Россия, Ольга Любимова, Владимир Путин, Наши
Любимова рассказала о доходах от программы "Пушкинская карта"
Любимова: учреждения культуры благодаря "Пушкинской карте" получили 46 млрд руб
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Учреждения культуры в России научились зарабатывать самостоятельно, за время работы программы "Пушкинская карта" они получили 46 миллиардов рублей вне бюджета, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.
"Наша "Пушкинская карта", где 12 миллионов дел. За время ее работы с 2021 года наши учреждения культуры, благодаря этому решению, получили 46 миллиардов рублей внебюджетных средств. У нас научились зарабатывать даже библиотеки, которые делают большое количество кружков", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
По словам Любимовой, учреждения культуры научились зарабатывать самостоятельно. "Где-то чуть выше зарплаты, где-то сами сделали ремонт, где-то сами провели мероприятия. В этом смысле это очень популярное направление у молодежи. Это уже хорошая традиция - пользоваться "Пушкинской картой", - добавила она.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".