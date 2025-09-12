https://ria.ru/20250912/levaki-2041331727.html

Трамп заявил о намерении разобраться с "чокнутыми леваками"

Трамп заявил о намерении разобраться с "чокнутыми леваками" - РИА Новости, 12.09.2025

Трамп заявил о намерении разобраться с "чокнутыми леваками"

Президент США Дональд Трамп на фоне убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка заявил, что беспокоится за страну, и пообещал разобраться с... РИА Новости, 12.09.2025

ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка заявил, что беспокоится за страну, и пообещал разобраться с "чокнутыми леваками"."Я очень обеспокоен за страну. У нас отличная страна", — сказал Трамп журналистам на лужайке Белого дома, отвечая на вопрос о том, боится ли он за свою безопасность.При этом президент США заявил о существовании "группы чокнутых леваков-радикалов" и пообещал решить эту проблему.Говоря о расследовании убийства Кирка, Трамп сообщил о большом прогрессе в поиске совершивших преступление. Он отметил, что ему известны определенные данные о мотиве убийства активиста, и пообещал поделиться ими позднее.Убийство сторонника ТрампаПокушение произошло на массовом мероприятии в Университете долины Юта в среду. По Кирку открыли огонь, когда он отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. По словам очевидцев, пуля попала в шею. Его смерть подтвердил Дональд Трамп.В 2012 году Кирк основал организацию Turning Point USA, которая продвигает консервативные ценности в учебных заведениях. Он критиковал киевский режим, выступал против предоставления военной помощи Украине и за восстановление дипломатических отношений с Россией. Активист поддерживал курс президента "Америка прежде всего". Как отметил телеканал CNN, Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.Это не первый случай покушения на политика, выступавшего против поддержки Киева. В 2024-м проукраинский радикал пытался застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, тот попал в больницу в критическом состоянии. В том же году во время президентской кампании совершили две попытки убить Трампа, ставившего под сомнение американскую помощь ВСУ.

сша

украина

россия

2025

дональд трамп, чарли кирк, роберт фицо