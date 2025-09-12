Рейтинг@Mail.ru
В Крыму предложили символичное место для встречи Путина и Трампа
12.09.2025
В Крыму предложили символичное место для встречи Путина и Трампа
в мире
республика крым
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
владимир константинов
восточный экономический форум (вэф)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Крым мог бы стать символичным местом для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, таким мнением с РИА Новости поделился глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что второй раунд переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа возможен в ближайшее время. "Крым - очень символичное место. Проведение на полуострове переговоров автоматически означает признание российского статуса Крыма (Америкой - ред.). А главное - в Крыму закладываются основы миропорядка на десятилетия", - сказал Константинов. При этом, по его словам, пока о Крыме, как возможной площадки для встречи лидеров двух государств, речи не идет. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
республика крым
россия
сша
в мире, республика крым, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир константинов, восточный экономический форум (вэф)
В мире, Республика Крым, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Константинов, Восточный экономический форум (ВЭФ)
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Крым мог бы стать символичным местом для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, таким мнением с РИА Новости поделился глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что второй раунд переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа возможен в ближайшее время.
"Крым - очень символичное место. Проведение на полуострове переговоров автоматически означает признание российского статуса Крыма (Америкой - ред.). А главное - в Крыму закладываются основы миропорядка на десятилетия", - сказал Константинов.
При этом, по его словам, пока о Крыме, как возможной площадки для встречи лидеров двух государств, речи не идет.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
