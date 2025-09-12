Рейтинг@Mail.ru
Песков высказался об участии ветеранов СВО в выборах - РИА Новости, 12.09.2025
13:21 12.09.2025
Песков высказался об участии ветеранов СВО в выборах
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным факт участия ветеранов СВО в выборах. "Только позитивно", - сказал Песков журналистам, говоря о том, как он относится к участию героев и бойцов СВО в выборах.
общество, россия, дмитрий песков
Общество, Россия, Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие . Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным факт участия ветеранов СВО в выборах.
"Только позитивно", - сказал Песков журналистам, говоря о том, как он относится к участию героев и бойцов СВО в выборах.
