https://ria.ru/20250912/kreml-2041441811.html
Песков высказался об участии ветеранов СВО в выборах
Песков высказался об участии ветеранов СВО в выборах - РИА Новости, 12.09.2025
Песков высказался об участии ветеранов СВО в выборах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным факт участия ветеранов СВО в выборах. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T13:21:00+03:00
2025-09-12T13:21:00+03:00
2025-09-12T13:21:00+03:00
общество
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284699_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_35ad39c589ad38e0181b753aef8de5f8.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным факт участия ветеранов СВО в выборах. "Только позитивно", - сказал Песков журналистам, говоря о том, как он относится к участию героев и бойцов СВО в выборах.
https://ria.ru/20250912/kreml-2041436288.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284699_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e5dfc482726cc3bed6df39b194234bbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий песков
Общество, Россия, Дмитрий Песков
Песков высказался об участии ветеранов СВО в выборах
Песков назвал факт участия ветеранов СВО в выборах позитивным