Песков высказался об участии ветеранов СВО в выборах

Песков высказался об участии ветеранов СВО в выборах - РИА Новости, 12.09.2025

Песков высказался об участии ветеранов СВО в выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным факт участия ветеранов СВО в выборах. РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным факт участия ветеранов СВО в выборах. "Только позитивно", - сказал Песков журналистам, говоря о том, как он относится к участию героев и бойцов СВО в выборах.

