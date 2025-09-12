Рейтинг@Mail.ru
В Кремле напомнили, что именно Европа двигалась в сторону границ России - РИА Новости, 12.09.2025
13:19 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/kreml-2041438448.html
В Кремле напомнили, что именно Европа двигалась в сторону границ России
В Кремле напомнили, что именно Европа двигалась в сторону границ России - РИА Новости, 12.09.2025
В Кремле напомнили, что именно Европа двигалась в сторону границ России
Именно Европа в составе НАТО двигалась в сторону границ России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Именно Европа в составе НАТО двигалась в сторону границ России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это не Россия двигалась в сторону Европы со своей военной инфраструктурой, а Европа, будучи в составе НАТО, Североатлантического Альянса, который является инструментом конфронтации, а не мира и стабильности. Именно Европа двигалась всегда в сторону наших границ", - сказал Песков журналистам.
В Кремле напомнили, что именно Европа двигалась в сторону границ России

Песков: именно Европа в составе НАТО двигалась в сторону границ России

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Именно Европа в составе НАТО двигалась в сторону границ России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это не Россия двигалась в сторону Европы со своей военной инфраструктурой, а Европа, будучи в составе НАТО, Североатлантического Альянса, который является инструментом конфронтации, а не мира и стабильности. Именно Европа двигалась всегда в сторону наших границ", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Первые ласточки. Трамп отправил Европе сигнал из Минска
Вчера, 08:00
 
