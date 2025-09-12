https://ria.ru/20250912/kreml-2041436288.html

В Кремле пожелали ветеранам СВО успехов на выборах

2025-09-12T13:14:00+03:00

дмитрий песков

политика

россия

единый день голосования — 2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Кремле желают ветеранам СВО успехов на выборах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Разумеется всем им мы желаем успехов на этих выборах", - сказал Песков журналистам.

россия

2025

Варвара Скокшина

дмитрий песков, политика, россия, единый день голосования — 2025