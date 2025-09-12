Рейтинг@Mail.ru
В Кремле пожелали ветеранам СВО успехов на выборах
13:14 12.09.2025
В Кремле пожелали ветеранам СВО успехов на выборах
В Кремле желают ветеранам СВО успехов на выборах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Кремле желают ветеранам СВО успехов на выборах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Разумеется всем им мы желаем успехов на этих выборах", - сказал Песков журналистам.
В Кремле пожелали ветеранам СВО успехов на выборах

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Кремле желают ветеранам СВО успехов на выборах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Разумеется всем им мы желаем успехов на этих выборах", - сказал Песков журналистам.
