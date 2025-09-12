https://ria.ru/20250912/kitaj-2041464960.html
Китай сделал Великобритании представление из-за санкций
ПЕКИН, 12 сен - РИА Новости. Китай сделал Великобритании серьезное представление из-за введения санкций против ряда китайских компаний, говорится в заявлении посольства КНР в Великобритании. Как сообщает дипмиссия, 12 сентября власти Великобритании объявили о санкциях в отношении юридических и физических лиц из нескольких стран, включая три китайские компании, за якобы "поставки ключевого оборудования российским военным". "Эти санкции являются односторонними действиями, не имеющими под собой никакой основы в международном праве, они подрывают законные права и интересы китайских предприятий. Китай решительно выступает против таких мер и сделал серьёзное представление Великобритании", - говорится в сообщении. В дипмиссии подчеркнули, что Китай привержен содействию мирным переговорам по украинскому кризису. "Мы никогда не поставляли летальное оружие сторонам конфликта и осуществляем строгий контроль за экспортом товаров двойного назначения. Более того, нормальное взаимодействие и сотрудничество между китайскими и российскими компаниями не должны нарушаться и подвергаться вмешательству", - отмечается в тексте. Посольство КНР призвало Великобританию исправить ошибочные решения и немедленно снять санкции с китайских компаний. "Китай примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", - говорится в заявлении.
