Подозреваемый в убийстве Кирка не голосовал на последних выборах, пишет NYT

Подозреваемый в убийстве Кирка не голосовал на последних выборах, пишет NYT - РИА Новости, 12.09.2025

Подозреваемый в убийстве Кирка не голосовал на последних выборах, пишет NYT

Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, не состоял в политических партиях и скорее всего не голосовал на последних...

2025-09-12

2025-09-12T23:34:00+03:00

2025-09-12T23:34:00+03:00

ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, не состоял в политических партиях и скорее всего не голосовал на последних выборах президента США, сообщает газета New York Times со ссылкой на списки избирателей штата Юта. По информации издания, 22-летний мужчина значился в списках избирателей штата Юта как беспартийный. Он также считался "неактивным", что, как отмечает газета, указывает на то, что он не голосовал на президентских выборах в ноябре прошлого года. Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Наталья Макарова

