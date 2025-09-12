Рейтинг@Mail.ru
Кирк был угрозой для демократов, заявил Трамп-младший - РИА Новости, 12.09.2025
23:18 12.09.2025
Кирк был угрозой для демократов, заявил Трамп-младший
в мире
сша
украина
республика крым
чарли кирк
дональд трамп
дональд трамп-младший
центральное разведывательное управление (цру)
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Погибший в США консервативный политик и активист Чарли Кирк был угрозой для демократов, поскольку эффективно боролся с повесткой своих политических оппонентов, считает сын американского лидера Дональд Трамп-младший. "Он являлся угрозой, потому что был невероятно эффективен в разрушении их повестки… когда "леваки" понимают, что проигрывают, то они прибегают к насилию", - заявил Трамп-младший в интервью телеканалу Fox News. По его словам, Кирк занимался тем, что говорил правду каждый день и "давал фору" своим "самым заклятым врагам", предоставляя тем людям, которые его ненавидели, возможность отстаивать свою точку зрения. "Преступление Чарли заключалось в том, что он говорил о Боге, семье, стране и всем том, что запрещено демократами", - заключил сын американского лидера. Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
в мире, сша, украина, республика крым, чарли кирк, дональд трамп, дональд трамп-младший, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка
В мире, США, Украина, Республика Крым, Чарли Кирк, Дональд Трамп, Дональд Трамп-младший, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Убийство американского политика Чарли Кирка
© AP Photo / Lindsey WassonЛюди зажигают свечи в память о Чарли Кирке в Ореме, штат Юта
© AP Photo / Lindsey Wasson
Люди зажигают свечи в память о Чарли Кирке в Ореме, штат Юта. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Погибший в США консервативный политик и активист Чарли Кирк был угрозой для демократов, поскольку эффективно боролся с повесткой своих политических оппонентов, считает сын американского лидера Дональд Трамп-младший.
"Он являлся угрозой, потому что был невероятно эффективен в разрушении их повестки… когда "леваки" понимают, что проигрывают, то они прибегают к насилию", - заявил Трамп-младший в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, Кирк занимался тем, что говорил правду каждый день и "давал фору" своим "самым заклятым врагам", предоставляя тем людям, которые его ненавидели, возможность отстаивать свою точку зрения.
"Преступление Чарли заключалось в том, что он говорил о Боге, семье, стране и всем том, что запрещено демократами", - заключил сын американского лидера.
Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
В миреСШАУкраинаРеспублика КрымЧарли КиркДональд ТрампДональд Трамп-младшийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Убийство американского политика Чарли Кирка
 
 
