https://ria.ru/20250912/kirk-2041577343.html

Кирк был угрозой для демократов, заявил Трамп-младший

Кирк был угрозой для демократов, заявил Трамп-младший - РИА Новости, 12.09.2025

Кирк был угрозой для демократов, заявил Трамп-младший

Погибший в США консервативный политик и активист Чарли Кирк был угрозой для демократов, поскольку эффективно боролся с повесткой своих политических оппонентов,... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T23:18:00+03:00

2025-09-12T23:18:00+03:00

2025-09-12T23:18:00+03:00

в мире

сша

украина

республика крым

чарли кирк

дональд трамп

дональд трамп-младший

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041488957_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5eda44c4def977f9e7edc784dc1a0066.jpg

ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Погибший в США консервативный политик и активист Чарли Кирк был угрозой для демократов, поскольку эффективно боролся с повесткой своих политических оппонентов, считает сын американского лидера Дональд Трамп-младший. "Он являлся угрозой, потому что был невероятно эффективен в разрушении их повестки… когда "леваки" понимают, что проигрывают, то они прибегают к насилию", - заявил Трамп-младший в интервью телеканалу Fox News. По его словам, Кирк занимался тем, что говорил правду каждый день и "давал фору" своим "самым заклятым врагам", предоставляя тем людям, которые его ненавидели, возможность отстаивать свою точку зрения. "Преступление Чарли заключалось в том, что он говорил о Боге, семье, стране и всем том, что запрещено демократами", - заключил сын американского лидера. Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

https://ria.ru/20250911/kirk-2041172972.html

https://ria.ru/20250912/kirk-2041554763.html

сша

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, республика крым, чарли кирк, дональд трамп, дональд трамп-младший, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка