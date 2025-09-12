Подозреваемому в убийстве Кирка предъявили обвинения, пишет WP
WP: подозреваемого в убийстве Кирка обвинили в убийстве и хранении оружия
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Жителю Юты Тайлеру Джеймсу Робинсону предъявлены обвинения в убийстве, воспрепятствовании правосудию и незаконном хранении оружия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на материалы окружной тюрьмы в штате Юта.
По данным властей, 22-летний Робинсон действовал в одиночку. Ранее он признался в содеянном родственнику, который сообщил об этом полиции. Как заявил ранее губернатор штата Юта, правоохранители изъяли у подозреваемого охотничью винтовку с оптическим прицелом, а на гильзах с места преступления были обнаружены надписи, в том числе с оскорбительным содержанием.
Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
