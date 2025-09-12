https://ria.ru/20250912/kirk-2041554763.html

Подозреваемый в убийстве Кирка мог быть знаком с оружием с детства

Подозреваемый в убийстве Кирка мог быть знаком с оружием с детства - РИА Новости, 12.09.2025

Подозреваемый в убийстве Кирка мог быть знаком с оружием с детства

Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, мог уметь обращаться с огнестрельным оружием с детства, выяснил корреспондент... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T20:07:00+03:00

2025-09-12T20:07:00+03:00

2025-09-12T20:07:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

чарли кирк

дональд трамп

владимир зеленский

facebook

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041526772_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3a07007298e383a66734fd432d453ed5.jpg

ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, мог уметь обращаться с огнестрельным оружием с детства, выяснил корреспондент РИА Новости на основе анализа соцсетей. Ранее губернатор Юты Спенсер Кокс заявил, что 22-тнего Робинсона задержали по наводке члена семьи. Сопоставив фотографию подозреваемого, опубликованную властями, РИА Новости обнаружили аккаунт в соцсети Facebook*, который предположительно вела мать задержанного, Эмбер Джонс Робинсон. Позднее аккаунт был скрыт, однако у агентства сохранились скриншоты ее постов. На одном из них, датированным июлем 2014 года, запечатлена семейная охотничья поездка, где одиннадцатилетний Тайлер стоит с ружьем в руках. Судя по постам его матери, Тайлер рос в дружной и заботливой семье. Эмбер часто делилась в соцсетях сообщениями об их жизни, подчёркивая важные события, праздники и семейные поездки. Она также часто подчёркивала достижения своего сына, включая отличные результаты на стандартизированном экзамене для поступления в колледж и его средний балл успеваемости 4.0 — наивысший возможный в американских школах. В 2021 году она сопровождала его в Университет штата Юта (Utah State University), чтобы оценить варианты проживания. Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250911/kirk-2041172972.html

https://ria.ru/20250912/smi-2041503448.html

https://ria.ru/20250912/tramp-2041501924.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сша, чарли кирк, дональд трамп, владимир зеленский, facebook, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка