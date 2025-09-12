https://ria.ru/20250912/kirk-2041529697.html

У властей Юты нет данных о психзаболеваниях подозреваемого в убийстве Кирка

2025-09-12T18:15:00+03:00

ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Власти не располагают информацией о психических заболеваниях Тайлера Робинсона, подозреваемого в убийстве активиста Чарли Кирка, заявил губернатор штата Юта Спенсер Кокс. "Он жил со своей семьей в округе Вашингтон. У меня нет информации по части психических заболеваний. Он не был студентом здесь (в Университете долины Юта - ред.)", - сказал Кокс на пресс-конференции.Кирк был убит на территории университета, когда выступал перед трехтысячной аудиторией. Губернатор заявил, что преступление схоже по общественному масштабу с убийствами конца 1960-х, когда в результате покушений погибли сенатор Роберт Кеннеди и борец за права темнокожих Мартин Лютер Кинг.

