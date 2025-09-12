https://ria.ru/20250912/kirk-2041529697.html
У властей Юты нет данных о психзаболеваниях подозреваемого в убийстве Кирка
У властей Юты нет данных о психзаболеваниях подозреваемого в убийстве Кирка - РИА Новости, 12.09.2025
У властей Юты нет данных о психзаболеваниях подозреваемого в убийстве Кирка
Власти не располагают информацией о психических заболеваниях Тайлера Робинсона, подозреваемого в убийстве активиста Чарли Кирка, заявил губернатор штата Юта... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T18:15:00+03:00
2025-09-12T18:15:00+03:00
2025-09-12T18:29:00+03:00
в мире
юта
чарли кирк
роберт кеннеди
мартин лютер кинг
убийство американского политика чарли кирка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041500529_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_439c246ba5ee2eb9dbc5b20b22150f03.jpg
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Власти не располагают информацией о психических заболеваниях Тайлера Робинсона, подозреваемого в убийстве активиста Чарли Кирка, заявил губернатор штата Юта Спенсер Кокс. "Он жил со своей семьей в округе Вашингтон. У меня нет информации по части психических заболеваний. Он не был студентом здесь (в Университете долины Юта - ред.)", - сказал Кокс на пресс-конференции.Кирк был убит на территории университета, когда выступал перед трехтысячной аудиторией. Губернатор заявил, что преступление схоже по общественному масштабу с убийствами конца 1960-х, когда в результате покушений погибли сенатор Роберт Кеннеди и борец за права темнокожих Мартин Лютер Кинг.
https://ria.ru/20250911/kirk-2041172972.html
юта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041500529_79:0:1112:775_1920x0_80_0_0_c2b775152daee2eb9d8f387ab561f6aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юта, чарли кирк, роберт кеннеди, мартин лютер кинг, убийство американского политика чарли кирка
В мире, Юта, Чарли Кирк, Роберт Кеннеди, Мартин Лютер Кинг, Убийство американского политика Чарли Кирка
У властей Юты нет данных о психзаболеваниях подозреваемого в убийстве Кирка
Губернатор Юты: у подозреваемого в убийстве Кирка нет психических заболеваний