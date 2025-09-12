https://ria.ru/20250912/kirk-2041529567.html

Предполагаемый убийца Кирка не учился в университете Юты, заявил губернатор

Предполагаемый убийца Кирка не учился в университете Юты, заявил губернатор - РИА Новости, 12.09.2025

Предполагаемый убийца Кирка не учился в университете Юты, заявил губернатор

Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, не был студентом Университета долины Юта (UVU), где покойный выступал в момент... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T18:15:00+03:00

2025-09-12T18:15:00+03:00

2025-09-12T18:15:00+03:00

в мире

юта

сша

чарли кирк

убийство американского политика чарли кирка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041526772_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3a07007298e383a66734fd432d453ed5.jpg

ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, не был студентом Университета долины Юта (UVU), где покойный выступал в момент смерти, заявил губернатор штата Юта Спенсер Кокс. "У меня нет никакой информации относительно его психического здоровья. Он не был студентом здесь, в UVU. Он долгое время проживал со своей семьёй в округе Вашингтон", - сказал Кокс журналистам. Сторонник президента США, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

https://ria.ru/20250912/smi-2041503448.html

юта

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юта, сша, чарли кирк, убийство американского политика чарли кирка