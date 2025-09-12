https://ria.ru/20250912/kirk-2041529567.html
Предполагаемый убийца Кирка не учился в университете Юты, заявил губернатор
Предполагаемый убийца Кирка не учился в университете Юты, заявил губернатор
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, не был студентом Университета долины Юта (UVU), где покойный выступал в момент смерти, заявил губернатор штата Юта Спенсер Кокс. "У меня нет никакой информации относительно его психического здоровья. Он не был студентом здесь, в UVU. Он долгое время проживал со своей семьёй в округе Вашингтон", - сказал Кокс журналистам. Сторонник президента США, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Предполагаемый убийца Кирка не учился в университете Юты, заявил губернатор
