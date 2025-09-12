Рейтинг@Mail.ru
Предполагаемый убийца Кирка не учился в университете Юты, заявил губернатор - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:15 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/kirk-2041529567.html
Предполагаемый убийца Кирка не учился в университете Юты, заявил губернатор
Предполагаемый убийца Кирка не учился в университете Юты, заявил губернатор - РИА Новости, 12.09.2025
Предполагаемый убийца Кирка не учился в университете Юты, заявил губернатор
Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, не был студентом Университета долины Юта (UVU), где покойный выступал в момент... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T18:15:00+03:00
2025-09-12T18:15:00+03:00
в мире
юта
сша
чарли кирк
убийство американского политика чарли кирка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041526772_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3a07007298e383a66734fd432d453ed5.jpg
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, не был студентом Университета долины Юта (UVU), где покойный выступал в момент смерти, заявил губернатор штата Юта Спенсер Кокс. "У меня нет никакой информации относительно его психического здоровья. Он не был студентом здесь, в UVU. Он долгое время проживал со своей семьёй в округе Вашингтон", - сказал Кокс журналистам. Сторонник президента США, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
https://ria.ru/20250912/smi-2041503448.html
юта
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041526772_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_504fd9b355bba24abfc09ed5c327afbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юта, сша, чарли кирк, убийство американского политика чарли кирка
В мире, Юта, США, Чарли Кирк, Убийство американского политика Чарли Кирка
Предполагаемый убийца Кирка не учился в университете Юты, заявил губернатор

Подозреваемый в убийстве Кирка Робинсон не был студентом университета Юты

© Фото опубликовано американскими СМИПодозреваемый в убийстве Чарли Кирка
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Фото опубликовано американскими СМИ
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, не был студентом Университета долины Юта (UVU), где покойный выступал в момент смерти, заявил губернатор штата Юта Спенсер Кокс.
"У меня нет никакой информации относительно его психического здоровья. Он не был студентом здесь, в UVU. Он долгое время проживал со своей семьёй в округе Вашингтон", - сказал Кокс журналистам.
Сторонник президента США, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
СМИ раскрыли, кто сдал убийцу Кирка
Вчера, 16:09
 
В миреЮтаСШАЧарли КиркУбийство американского политика Чарли Кирка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала