Рейтинг@Mail.ru
ФБР продолжит искать причастных к убийству Кирка - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 12.09.2025 (обновлено: 17:30 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/kirk-2041521290.html
ФБР продолжит искать причастных к убийству Кирка
ФБР продолжит искать причастных к убийству Кирка - РИА Новости, 12.09.2025
ФБР продолжит искать причастных к убийству Кирка
Поиск других лиц, которые могут быть причастны к убийству активиста Чарли Кирка в Юте, продолжится, заявил глава ФБР Кэш Патель. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T17:29:00+03:00
2025-09-12T17:30:00+03:00
фбр
сша
убийство американского политика чарли кирка
чарли кирк
в мире
юта
кэш патель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041508415_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d5fe5674fb8cf50918781fb2439c86d1.jpg
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Поиск других лиц, которые могут быть причастны к убийству активиста Чарли Кирка в Юте, продолжится, заявил глава ФБР Кэш Патель."Расследование продолжается. Мы будем помогать властям штата продвинуться в нем, будем предоставлять доказательства для обвинения. Мы будем здесь, чтобы ответить на каждое сообщение, сколько потребуется, чтобы найти и задержать любого подозреваемого, который мог участвовать в этом преступлении", - заявил Патель на брифинге, который транслировали американские телеканалы.
https://ria.ru/20250911/kirk-2041172972.html
сша
юта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041508415_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ccf0cfb9229ae8cf1bfff70e43b5f373.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фбр, сша, убийство американского политика чарли кирка, чарли кирк, в мире, юта, кэш патель
ФБР, США, Убийство американского политика Чарли Кирка, Чарли Кирк, В мире, Юта, Кэш Патель
ФБР продолжит искать причастных к убийству Кирка

Глава ФБР Патель: поиск лиц, возможно, причастных к убийству Кирка продолжится

© Getty Images / Michael CiagloПолиция на территории Университета долины Юта
Полиция на территории Университета долины Юта - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Getty Images / Michael Ciaglo
Полиция на территории Университета долины Юта. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Поиск других лиц, которые могут быть причастны к убийству активиста Чарли Кирка в Юте, продолжится, заявил глава ФБР Кэш Патель.
«
"Расследование продолжается. Мы будем помогать властям штата продвинуться в нем, будем предоставлять доказательства для обвинения. Мы будем здесь, чтобы ответить на каждое сообщение, сколько потребуется, чтобы найти и задержать любого подозреваемого, который мог участвовать в этом преступлении", - заявил Патель на брифинге, который транслировали американские телеканалы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Кто убил Чарли Кирка
11 сентября, 12:55
 
ФБРСШАУбийство американского политика Чарли КиркаЧарли КиркВ миреЮтаКэш Патель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала