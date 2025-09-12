https://ria.ru/20250912/kirk-2041521290.html
ФБР продолжит искать причастных к убийству Кирка
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Поиск других лиц, которые могут быть причастны к убийству активиста Чарли Кирка в Юте, продолжится, заявил глава ФБР Кэш Патель."Расследование продолжается. Мы будем помогать властям штата продвинуться в нем, будем предоставлять доказательства для обвинения. Мы будем здесь, чтобы ответить на каждое сообщение, сколько потребуется, чтобы найти и задержать любого подозреваемого, который мог участвовать в этом преступлении", - заявил Патель на брифинге, который транслировали американские телеканалы.
