ФБР продолжит искать причастных к убийству Кирка

Поиск других лиц, которые могут быть причастны к убийству активиста Чарли Кирка в Юте, продолжится, заявил глава ФБР Кэш Патель.

ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Поиск других лиц, которые могут быть причастны к убийству активиста Чарли Кирка в Юте, продолжится, заявил глава ФБР Кэш Патель."Расследование продолжается. Мы будем помогать властям штата продвинуться в нем, будем предоставлять доказательства для обвинения. Мы будем здесь, чтобы ответить на каждое сообщение, сколько потребуется, чтобы найти и задержать любого подозреваемого, который мог участвовать в этом преступлении", - заявил Патель на брифинге, который транслировали американские телеканалы.

