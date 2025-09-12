Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Юты подтвердил задержание Робинсона по подозрению убийстве Кирка
17:29 12.09.2025
Губернатор Юты подтвердил задержание Робинсона по подозрению убийстве Кирка
в мире
юта
чарли кирк
убийство американского политика чарли кирка
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Губернатор Юты Спенсер Кокс заявил, что Тайлера Робинсона, подозреваемого в убийстве активиста Чарли Кирка, задержали по наводке члена семьи. "Он у нас. Вечером 11 сентября член семьи Тайлера Робинсона вышел на связь с другом семьи, который связался с офисом шерифа, заявив, что Робинсон признался или предположил, что он связан с инцидентом", - сказал Кокс на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.
юта
в мире, юта, чарли кирк, убийство американского политика чарли кирка
В мире, Юта, Чарли Кирк, Убийство американского политика Чарли Кирка
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Губернатор Юты Спенсер Кокс заявил, что Тайлера Робинсона, подозреваемого в убийстве активиста Чарли Кирка, задержали по наводке члена семьи.
"Он у нас. Вечером 11 сентября член семьи Тайлера Робинсона вышел на связь с другом семьи, который связался с офисом шерифа, заявив, что Робинсон признался или предположил, что он связан с инцидентом", - сказал Кокс на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.
В миреЮтаЧарли КиркУбийство американского политика Чарли Кирка
 
 
Заголовок открываемого материала