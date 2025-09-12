https://ria.ru/20250912/kirk-2041521073.html
Губернатор Юты подтвердил задержание Робинсона по подозрению убийстве Кирка
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Губернатор Юты Спенсер Кокс заявил, что Тайлера Робинсона, подозреваемого в убийстве активиста Чарли Кирка, задержали по наводке члена семьи. "Он у нас. Вечером 11 сентября член семьи Тайлера Робинсона вышел на связь с другом семьи, который связался с офисом шерифа, заявив, что Робинсон признался или предположил, что он связан с инцидентом", - сказал Кокс на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.
