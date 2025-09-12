Роулинг высказалась об убийстве Кирка

Рейтинг@Mail.ru
15:20 12.09.2025 (обновлено: 16:27 12.09.2025)
в мире
сша
дональд трамп
чарли кирк
убийство американского политика чарли кирка
великобритания
джоан роулинг (джоан мюррэй)
ЛОНДОН, 12 сен - РИА Новости. Британская писательница Джоан Роулинг на фоне ситуации с убийством американского консервативного активиста Чарли Кирка назвала терроризмом желание применять насилие к политическим оппонентам.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк, выступавший против американской помощи Киеву, скончался в больнице после ранения в шею на мероприятии в Университете Юты в среду. Трамп назвал его убийство "темным моментом" для нации и пообещал найти виновных.
"Если вы считаете, что политические оппоненты должны быть наказаны насилием или смертью, то вы террорист", - написала Роулинг в соцсети X.
Писательница также назвала лицемерием поведение британского премьер-министра Кира Стармера, который выразил соболезнования по поводу убийства. Она заявила, что ранее правительство не поддержало депутата от партии лейбористов Рози Даффилд, которой угрожали расправой из-за ее критической по отношению к трансгендерам* позиции.
Как утверждает Роулинг, полиция посоветовала Даффилд не посещать конференцию лейбористов из-за угроз расправой со стороны активистов, выступающих за права трансгендеров. Сотрудники правоохранительных органов не оказали депутату никакой поддержки и критиковали ее за то, что она заявила о биологических фактах, заявила писательница.
Убийство Кирка - это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Кто убил Чарли Кирка
11 сентября, 12:55
* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.
 
