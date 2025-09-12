https://ria.ru/20250912/kirk-2041488655.html

Трамп раскрыл, как нашли подозреваемого в убийстве Кирка

Трамп раскрыл, как нашли подозреваемого в убийстве Кирка - РИА Новости, 12.09.2025

Трамп раскрыл, как нашли подозреваемого в убийстве Кирка

Подозреваемого в убийстве консервативного политика и активиста Чарли Кирка сдал правоохранителям очень близкий к нему человек, заявил в пятницу президент США... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T15:20:00+03:00

2025-09-12T15:20:00+03:00

2025-09-12T15:24:00+03:00

убийство американского политика чарли кирка

дональд трамп

украина

в мире

сша

республика крым

чарли кирк

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041296862_0:0:569:320_1920x0_80_0_0_96ea49cd053bc1e5e49b1407842dc211.jpg

ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве консервативного политика и активиста Чарли Кирка сдал правоохранителям очень близкий к нему человек, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп."По сути, его сдал кто-то очень близкий к нему", - сообщил Трамп в пятничном интервью телеканалу Fox News о подробностях задержания подозреваемого в убийстве Кирка.СтатьяВ США задержали подозреваемого в убийстве Кирка12.09.2025Погибший Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

https://ria.ru/20250912/ubiystvo-2041331107.html

https://ria.ru/20250912/zelenskiy-2041340750.html

украина

сша

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

убийство американского политика чарли кирка, дональд трамп, украина, в мире, сша, республика крым, чарли кирк, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру)