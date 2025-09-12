Трамп раскрыл, как нашли подозреваемого в убийстве Кирка

Рейтинг@Mail.ru
15:20 12.09.2025 (обновлено: 15:24 12.09.2025)
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве консервативного политика и активиста Чарли Кирка сдал правоохранителям очень близкий к нему человек, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп."По сути, его сдал кто-то очень близкий к нему", - сообщил Трамп в пятничном интервью телеканалу Fox News о подробностях задержания подозреваемого в убийстве Кирка.СтатьяВ США задержали подозреваемого в убийстве Кирка12.09.2025Погибший Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве консервативного политика и активиста Чарли Кирка сдал правоохранителям очень близкий к нему человек, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
"По сути, его сдал кто-то очень близкий к нему", - сообщил Трамп в пятничном интервью телеканалу Fox News о подробностях задержания подозреваемого в убийстве Кирка.
Погибший Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
