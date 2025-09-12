Рейтинг@Mail.ru
В США задержали подозреваемого в убийстве Кирка - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 12.09.2025 (обновлено: 17:26 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/kirk-2041487935.html
В США задержали подозреваемого в убийстве Кирка
В США задержали подозреваемого в убийстве Кирка - РИА Новости, 12.09.2025
В США задержали подозреваемого в убийстве Кирка
В США задержали подозреваемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T15:18:00+03:00
2025-09-12T17:26:00+03:00
в мире
дональд трамп
чарли кирк
сша
украина
убийство американского политика чарли кирка
центральное разведывательное управление (цру)
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041493371_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_00166fc4098fc993ee0fbb0477649ad9.jpg
ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. В США задержали подозреваемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News."Он задержан", — сказал глава Белого дома.На вопрос, считают ли власти, что подозреваемый действовал в одиночку, Трамп ответил утвердительно. При этом пока не известно, был ли преступник частью криминальной группы, добавил он."По сути, его сдал кто-то очень близкий к нему", — уточнил президент.Глава Белого дома заявил, что виновный в убийстве Кирка заслуживает смертной казни. Он также призвал ускорить рассмотрение уголовных дел в США."Мы должны проводить быстрые суды. Сейчас процесс может длиться семь-восемь лет, и в итоге начинают искать оправдания — что его неправильно учили в школе или виновато правительство. Суд должен проходить уже на следующий день", — подчеркнул Трамп.В свою очередь, глава ФБР Кэш Патель заявил, что поиски других причастных к убийству Кирка продолжатся. Убийство сторонника ТрампаВ среду неизвестный выстрелил в Кирка во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Это произошло в тот момент, когда активист отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Он получил огнестрельное ранение в шею и умер в больнице.Кирк был известен встречами в формате открытого микрофона в американских университетах. В 2012 году он основал организацию Turning Point USA, продвигающую консервативные ценности в учебных заведениях. На его соцсети суммарно подписаны более 20 миллионов человек. Наибольшей популярностью пользуются видео, на которых активист спорит со сторонниками Демократической партии. Кирк активно поддерживал политику Дональда Трампа "Америка прежде всего".На публичных выступлениях он не раз критиковал киевский режим, называл Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ и препятствием для мира, выступал против предоставления военной помощи Украине, признавал Крым частью России и призывал к восстановлению дипотношений с Москвой.* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.
https://ria.ru/20250911/ssha-2041193036.html
https://ria.ru/20250911/kirk-2041172972.html
сша
украина
юта
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Заявление Трампа о задержании подозреваемого в убийстве Кирка
Трамп заявил, что подозреваемый в убийстве Кирка задержан
2025-09-12T15:18
true
PT1M06S
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка на камере видеонаблюдения
Портал TMZ опубликовал видеозапись, на которой, предположительно, запечатлен подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Как утверждает издание, подозреваемый прошел мимо нескольких камер видеонаблюдения. На опубликованном ролике мужчина, одетый в черное и соответствующий описанию ФБР, идет прихрамывая по пригороду Солт-Лейк-Сити в 11.49. Он направляется к кампусу Университета долины Юты, где позднее произошло убийство.По данным ФБР, преступник прибыл в кампус в 11.52.
2025-09-12T15:18
true
PT1M26S
Покушение на политика Чарли Кирка
Покушение на политика Чарли Кирка
2025-09-12T15:18
true
PT0M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041493371_318:0:1758:1080_1920x0_80_0_0_0ddbfff520402e61093f46c60e9280d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, чарли кирк, сша, украина, убийство американского политика чарли кирка, центральное разведывательное управление (цру), фбр, владимир зеленский, юта, россия
В мире, Дональд Трамп, Чарли Кирк, США, Украина, Убийство американского политика Чарли Кирка, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ФБР, Владимир Зеленский, Юта, Россия

В США задержали подозреваемого в убийстве Кирка

Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. В США задержали подозреваемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
"Он задержан", — сказал глава Белого дома.
На вопрос, считают ли власти, что подозреваемый действовал в одиночку, Трамп ответил утвердительно. При этом пока не известно, был ли преступник частью криминальной группы, добавил он.
"По сути, его сдал кто-то очень близкий к нему", — уточнил президент.

По данным газеты New York Post, подозреваемый в убийстве Кирка — 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. Телеканал CNN сообщил, что преступник признался в содеянном отцу, а тот рассказал обо всем американским властям.

Глава Белого дома заявил, что виновный в убийстве Кирка заслуживает смертной казни. Он также призвал ускорить рассмотрение уголовных дел в США.
"Мы должны проводить быстрые суды. Сейчас процесс может длиться семь-восемь лет, и в итоге начинают искать оправдания — что его неправильно учили в школе или виновато правительство. Суд должен проходить уже на следующий день", — подчеркнул Трамп.
В свою очередь, глава ФБР Кэш Патель заявил, что поиски других причастных к убийству Кирка продолжатся.
Мемориал на месте убийства Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
"Необратимые последствия". За что убили Чарли Кирка
11 сентября, 13:50

Убийство сторонника Трампа

В среду неизвестный выстрелил в Кирка во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Это произошло в тот момент, когда активист отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Он получил огнестрельное ранение в шею и умер в больнице.
Кирк был известен встречами в формате открытого микрофона в американских университетах. В 2012 году он основал организацию Turning Point USA, продвигающую консервативные ценности в учебных заведениях. На его соцсети суммарно подписаны более 20 миллионов человек. Наибольшей популярностью пользуются видео, на которых активист спорит со сторонниками Демократической партии. Кирк активно поддерживал политику Дональда Трампа "Америка прежде всего".
На публичных выступлениях он не раз критиковал киевский режим, называл Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ и препятствием для мира, выступал против предоставления военной помощи Украине, признавал Крым частью России и призывал к восстановлению дипотношений с Москвой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Кто убил Чарли Кирка
11 сентября, 12:55
* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.
 
В миреДональд ТрампЧарли КиркСШАУкраинаУбийство американского политика Чарли КиркаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ФБРВладимир ЗеленскийЮтаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала