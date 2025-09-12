https://ria.ru/20250912/kirk-2041487935.html

В США задержали подозреваемого в убийстве Кирка

В США задержали подозреваемого в убийстве Кирка - РИА Новости, 12.09.2025

В США задержали подозреваемого в убийстве Кирка

В США задержали подозреваемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T15:18:00+03:00

2025-09-12T15:18:00+03:00

2025-09-12T17:26:00+03:00

в мире

дональд трамп

чарли кирк

сша

украина

убийство американского политика чарли кирка

центральное разведывательное управление (цру)

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041493371_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_00166fc4098fc993ee0fbb0477649ad9.jpg

ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. В США задержали подозреваемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News."Он задержан", — сказал глава Белого дома.На вопрос, считают ли власти, что подозреваемый действовал в одиночку, Трамп ответил утвердительно. При этом пока не известно, был ли преступник частью криминальной группы, добавил он."По сути, его сдал кто-то очень близкий к нему", — уточнил президент.Глава Белого дома заявил, что виновный в убийстве Кирка заслуживает смертной казни. Он также призвал ускорить рассмотрение уголовных дел в США."Мы должны проводить быстрые суды. Сейчас процесс может длиться семь-восемь лет, и в итоге начинают искать оправдания — что его неправильно учили в школе или виновато правительство. Суд должен проходить уже на следующий день", — подчеркнул Трамп.В свою очередь, глава ФБР Кэш Патель заявил, что поиски других причастных к убийству Кирка продолжатся. Убийство сторонника ТрампаВ среду неизвестный выстрелил в Кирка во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Это произошло в тот момент, когда активист отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Он получил огнестрельное ранение в шею и умер в больнице.Кирк был известен встречами в формате открытого микрофона в американских университетах. В 2012 году он основал организацию Turning Point USA, продвигающую консервативные ценности в учебных заведениях. На его соцсети суммарно подписаны более 20 миллионов человек. Наибольшей популярностью пользуются видео, на которых активист спорит со сторонниками Демократической партии. Кирк активно поддерживал политику Дональда Трампа "Америка прежде всего".На публичных выступлениях он не раз критиковал киевский режим, называл Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ и препятствием для мира, выступал против предоставления военной помощи Украине, признавал Крым частью России и призывал к восстановлению дипотношений с Москвой.* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.

https://ria.ru/20250911/ssha-2041193036.html

https://ria.ru/20250911/kirk-2041172972.html

сша

украина

юта

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Заявление Трампа о задержании подозреваемого в убийстве Кирка Трамп заявил, что подозреваемый в убийстве Кирка задержан 2025-09-12T15:18 true PT1M06S

Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка на камере видеонаблюдения Портал TMZ опубликовал видеозапись, на которой, предположительно, запечатлен подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Как утверждает издание, подозреваемый прошел мимо нескольких камер видеонаблюдения. На опубликованном ролике мужчина, одетый в черное и соответствующий описанию ФБР, идет прихрамывая по пригороду Солт-Лейк-Сити в 11.49. Он направляется к кампусу Университета долины Юты, где позднее произошло убийство.По данным ФБР, преступник прибыл в кампус в 11.52. 2025-09-12T15:18 true PT1M26S

Покушение на политика Чарли Кирка Покушение на политика Чарли Кирка 2025-09-12T15:18 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, дональд трамп, чарли кирк, сша, украина, убийство американского политика чарли кирка, центральное разведывательное управление (цру), фбр, владимир зеленский, юта, россия