В США задержали подозреваемого в убийстве Кирка
15:10 12.09.2025 (обновлено: 15:39 12.09.2025)
В США задержали подозреваемого в убийстве Кирка
Подозреваемого в убийстве консервативного политического активиста Чарли Кирка задержали, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 12.09.2025
ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве консервативного политического активиста Чарли Кирка задержали, заявил президент США Дональд Трамп."Он задержан", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.Убийство сторонника ТрампаВ среду в Кирка выстрелили на встрече со студентами Университета долины Юта. По нему открыли огонь, когда он отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в учебных заведениях. По словам очевидцев, пуля попала в шею.В 2012 году Кирк основал организацию Turning Point USA, которая продвигает консервативные ценности в учебных заведениях. Он известен встречами в формате открытого микрофона в американских университетах. На его соцсети суммарно подписаны более 20 миллионов человек. Множество просмотров собирали видео, на которых он вступает в дебаты со сторонниками Демократической партии.Кирк был противником помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он подчеркивал, что Крым всегда был российским. Это не первый случай покушения на политика, выступавшего против поддержки Киева. В 2024-м проукраинский радикал пытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, после чего тот попал в больницу с критическими ранениями. В том же году во время предвыборной гонки были предприняты две попытки убить Трампа, который ставил под сомнение американскую помощь ВСУ.* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.
ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве консервативного политического активиста Чарли Кирка задержали, заявил президент США Дональд Трамп.
"Он задержан", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Убийство сторонника Трампа

В среду в Кирка выстрелили на встрече со студентами Университета долины Юта. По нему открыли огонь, когда он отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в учебных заведениях. По словам очевидцев, пуля попала в шею.
В 2012 году Кирк основал организацию Turning Point USA, которая продвигает консервативные ценности в учебных заведениях. Он известен встречами в формате открытого микрофона в американских университетах. На его соцсети суммарно подписаны более 20 миллионов человек. Множество просмотров собирали видео, на которых он вступает в дебаты со сторонниками Демократической партии.
Кирк был противником помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он подчеркивал, что Крым всегда был российским. Это не первый случай покушения на политика, выступавшего против поддержки Киева. В 2024-м проукраинский радикал пытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, после чего тот попал в больницу с критическими ранениями. В том же году во время предвыборной гонки были предприняты две попытки убить Трампа, который ставил под сомнение американскую помощь ВСУ.
* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Кто убил Чарли Кирка
11 сентября, 12:55
 
В миреСШАЧарли КиркДональд ТрампУбийство американского политика Чарли КиркаУкраина
 
 
