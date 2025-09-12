https://ria.ru/20250912/kirk-2041485297.html

В США задержали подозреваемого в убийстве Кирка

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве консервативного политического активиста Чарли Кирка задержали, заявил президент США Дональд Трамп."Он задержан", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.Убийство сторонника ТрампаВ среду в Кирка выстрелили на встрече со студентами Университета долины Юта. По нему открыли огонь, когда он отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в учебных заведениях. По словам очевидцев, пуля попала в шею.В 2012 году Кирк основал организацию Turning Point USA, которая продвигает консервативные ценности в учебных заведениях. Он известен встречами в формате открытого микрофона в американских университетах. На его соцсети суммарно подписаны более 20 миллионов человек. Множество просмотров собирали видео, на которых он вступает в дебаты со сторонниками Демократической партии.Кирк был противником помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он подчеркивал, что Крым всегда был российским. Это не первый случай покушения на политика, выступавшего против поддержки Киева. В 2024-м проукраинский радикал пытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, после чего тот попал в больницу с критическими ранениями. В том же году во время предвыборной гонки были предприняты две попытки убить Трампа, который ставил под сомнение американскую помощь ВСУ.* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.

