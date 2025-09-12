Рейтинг@Mail.ru
Кирка предложили выдвинуть на премию "За свободу мысли" имени Сахарова - РИА Новости, 12.09.2025
11:35 12.09.2025
Кирка предложили выдвинуть на премию "За свободу мысли" имени Сахарова
Кирка предложили выдвинуть на премию "За свободу мысли" имени Сахарова - РИА Новости, 12.09.2025
Кирка предложили выдвинуть на премию "За свободу мысли" имени Сахарова
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сторонники правой политической группы Европейского парламента, возглавляемой немецкой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), предложили выдвинуть посмертно кандидатуру убитого американского активиста Чарли Кирка на премию "За свободу мысли" имени Сахарова, передает издание Politico со ссылкой на документ, к которому оно получило доступ. Премия академика Сахарова с 1988 года ежегодно вручается Европарламентом за правозащитную деятельность. "Партия ЕП "Европа суверенных наций", возглавляемая немецкой партией "Альтернатива для Германии", номинировала Чарли Кирка на премию ЕП "За свободу мысли" имени Сахарова, упоминая "его защиту права на свободу выражения (мнений - ред.) и норм мирных демократических дискуссий"", - пишет издание. По информации Politico, у кандидатуры Кирка мало шансов получить премию из-з небольшого числа людей, поддерживающих его номинацию. Отмечается, что другие группы ЕП выдвинули на премию палестинских журналистов, "диссидентов из Грузии и Алжира", сербских студентов. Сторонник президента США, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
Кирка предложили выдвинуть на премию "За свободу мысли" имени Сахарова

Сторонники АдГ предложили посмертно выдвинуть Кирка премию имени Сахарова

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сторонники правой политической группы Европейского парламента, возглавляемой немецкой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), предложили выдвинуть посмертно кандидатуру убитого американского активиста Чарли Кирка на премию "За свободу мысли" имени Сахарова, передает издание Politico со ссылкой на документ, к которому оно получило доступ.
Премия академика Сахарова с 1988 года ежегодно вручается Европарламентом за правозащитную деятельность.
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка на камере видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Подозреваемый в убийстве активиста Кирка был одет в лонгслив
Вчера, 07:47
"Партия ЕП "Европа суверенных наций", возглавляемая немецкой партией "Альтернатива для Германии", номинировала Чарли Кирка на премию ЕП "За свободу мысли" имени Сахарова, упоминая "его защиту права на свободу выражения (мнений - ред.) и норм мирных демократических дискуссий"", - пишет издание.
По информации Politico, у кандидатуры Кирка мало шансов получить премию из-з небольшого числа людей, поддерживающих его номинацию. Отмечается, что другие группы ЕП выдвинули на премию палестинских журналистов, "диссидентов из Грузии и Алжира", сербских студентов.
Сторонник президента США, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
Американский политик Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Власти Юты будут добиваться смертного приговора убийце Кирка
Вчера, 05:41
 
