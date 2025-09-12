https://ria.ru/20250912/kirk-2041405581.html

Кирка предложили выдвинуть на премию "За свободу мысли" имени Сахарова

Кирка предложили выдвинуть на премию "За свободу мысли" имени Сахарова - РИА Новости, 12.09.2025

Кирка предложили выдвинуть на премию "За свободу мысли" имени Сахарова

Сторонники правой политической группы Европейского парламента, возглавляемой немецкой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), предложили выдвинуть посмертно... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T11:35:00+03:00

2025-09-12T11:35:00+03:00

2025-09-12T11:35:00+03:00

в мире

украина

сша

грузия

чарли кирк

дональд трамп

владимир зеленский

politico

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041110690_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ebe42f5542ce0ec0c882eacc6d075d3f.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сторонники правой политической группы Европейского парламента, возглавляемой немецкой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), предложили выдвинуть посмертно кандидатуру убитого американского активиста Чарли Кирка на премию "За свободу мысли" имени Сахарова, передает издание Politico со ссылкой на документ, к которому оно получило доступ. Премия академика Сахарова с 1988 года ежегодно вручается Европарламентом за правозащитную деятельность. "Партия ЕП "Европа суверенных наций", возглавляемая немецкой партией "Альтернатива для Германии", номинировала Чарли Кирка на премию ЕП "За свободу мысли" имени Сахарова, упоминая "его защиту права на свободу выражения (мнений - ред.) и норм мирных демократических дискуссий"", - пишет издание. По информации Politico, у кандидатуры Кирка мало шансов получить премию из-з небольшого числа людей, поддерживающих его номинацию. Отмечается, что другие группы ЕП выдвинули на премию палестинских журналистов, "диссидентов из Грузии и Алжира", сербских студентов. Сторонник президента США, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

https://ria.ru/20250912/ssha-2041354033.html

https://ria.ru/20250912/kirk-2041347137.html

украина

сша

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, грузия, чарли кирк, дональд трамп, владимир зеленский, politico, европарламент, центральное разведывательное управление (цру)