Власти Юты будут добиваться смертного приговора убийце Кирка - РИА Новости, 12.09.2025
05:41 12.09.2025
Власти Юты будут добиваться смертного приговора убийце Кирка
Губернатор Юты Спенсер Кокс заявил, что власти штата будут добиваться смертного приговора убийце консервативного активиста Чарли Кирка. РИА Новости, 12.09.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041068765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_97ae2f2ec3d2c7264fd332b8f62b4a54.jpg
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Губернатор Юты Спенсер Кокс заявил, что власти штата будут добиваться смертного приговора убийце консервативного активиста Чарли Кирка. "Мы работаем с прокуратурой, чтобы получить все необходимое. Все показания, чтобы просить в этом деле о смертной казни. И это случится здесь, в Юте", - заявил на пресс-конференции Кокс. Трансляцию мероприятия вели американские телеканалы. Ответственность за само преступление президент США Дональд Трамп ранее возложил на "чокнутых леваков-радикалов". Сторонник президента США, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
Власти Юты будут добиваться смертного приговора убийце Кирка

© AP Photo / Jeffrey PhelpsАмериканский политик Чарли Кирк
Американский политик Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Jeffrey Phelps
Американский политик Чарли Кирк. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Губернатор Юты Спенсер Кокс заявил, что власти штата будут добиваться смертного приговора убийце консервативного активиста Чарли Кирка.
"Мы работаем с прокуратурой, чтобы получить все необходимое. Все показания, чтобы просить в этом деле о смертной казни. И это случится здесь, в Юте", - заявил на пресс-конференции Кокс.
Трансляцию мероприятия вели американские телеканалы.
Ответственность за само преступление президент США Дональд Трамп ранее возложил на "чокнутых леваков-радикалов".
Сторонник президента США, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
