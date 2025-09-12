https://ria.ru/20250912/kirk-2041347137.html

Власти Юты будут добиваться смертного приговора убийце Кирка

Губернатор Юты Спенсер Кокс заявил, что власти штата будут добиваться смертного приговора убийце консервативного активиста Чарли Кирка. РИА Новости, 12.09.2025

ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Губернатор Юты Спенсер Кокс заявил, что власти штата будут добиваться смертного приговора убийце консервативного активиста Чарли Кирка. "Мы работаем с прокуратурой, чтобы получить все необходимое. Все показания, чтобы просить в этом деле о смертной казни. И это случится здесь, в Юте", - заявил на пресс-конференции Кокс. Трансляцию мероприятия вели американские телеканалы. Ответственность за само преступление президент США Дональд Трамп ранее возложил на "чокнутых леваков-радикалов". Сторонник президента США, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

2025

