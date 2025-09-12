https://ria.ru/20250912/kirk-2041346342.html

Опубликованы кадры с подозреваемым в убийстве Кирка

Опубликованы кадры с подозреваемым в убийстве Кирка - РИА Новости, 12.09.2025

Опубликованы кадры с подозреваемым в убийстве Кирка

Обнародовано новое видео с подозреваемым в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, сообщил глава департамента общественной безопасности штата Юта Бо... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T05:16:00+03:00

2025-09-12T05:16:00+03:00

2025-09-12T08:32:00+03:00

ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Обнародовано новое видео с подозреваемым в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, сообщил глава департамента общественной безопасности штата Юта Бо Мэйсон. "Подозреваемый, как мы видим, бежит по крыше здания, добегает до угла и слезает через край, спрыгивая. В это время он оставил отпечатки ладоней, мы собираем ДНК, след от обуви, как мы считаем, подозреваемого", - сказал Мэйсон на пресс-конференции. Трансляцию мероприятия вели американские телеканалы. Сторонник президента США, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

2025

