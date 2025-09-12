https://ria.ru/20250912/khimki-2041464820.html

Почетные награды вручили жителям подмосковных Химок ко Дню города

Почетные награды вручили жителям подмосковных Химок ко Дню города - РИА Новости, 12.09.2025

Почетные награды вручили жителям подмосковных Химок ко Дню города

В преддверии Дня города в театре "Наш дом" наградили химчан, которые своим трудом и преданностью городу внесли неоценимый вклад в его развитие, сообщает... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T14:17:00+03:00

2025-09-12T14:17:00+03:00

2025-09-12T14:17:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

день города москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041462679_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_9dae9ccf269d53be3e1423edd697b23b.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В преддверии Дня города в театре "Наш дом" наградили химчан, которые своим трудом и преданностью городу внесли неоценимый вклад в его развитие, сообщает пресс-служба муниципалитета. Глава городского округа Елена Землякова вручила почетные знаки, грамоты и благодарственные письма. "Химкам исполнилось 86 лет. За эти годы город стал важным центром экономики, культуры и спорта. Здесь живет больше 300 тысяч человек: врачи, инженеры, педагоги, строители, военные, спортсмены, ученые. Своим трудом каждый вносит огромный вклад в развитие города", — обратилась к химчанам Землякова. Лауреатом специальной номинации "Юное дарование" стал Иван Часовских. В этом году выпускник школы №14 выиграл золото Международной математической олимпиады. Звание "Семейная династия городского округа" получила семья Рыжовых. Их общий трудовой стаж на НПО имени Лавочкина — 254 года. В номинации "Защитники Отечества" были отмечены участники Ассоциации ветеранов специальной военной операции — люди, чья жизнь неразрывно связана со служением Родине. Были отмечены заслуги медиков, педагогов, научных работников и инженеров — всех тех, кто ежедневно трудится на благо города, делая его более комфортным, современным и уютным для каждого жителя. Праздничную атмосферу дополнили искренние поздравления от почетных гостей: депутата Государственной думы РФ Дениса Кравченко, депутатов Московской областной думы Михаила Раева и Владислава Мирзонова, председателя Совета депутатов Сергея Малиновского, исполнительного директора Совета муниципальных образований Московской области Николая Ханина, заместителей председателя Совета депутатов Александра Васильева и Руслана Шаипова и муниципальных депутатов.

https://ria.ru/20250911/khimki-2041269391.html

химки (городской округ в московской области)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

химки (городской округ в московской области), день города москвы