Почетные награды вручили жителям подмосковных Химок ко Дню города - РИА Новости, 12.09.2025
14:17 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/khimki-2041464820.html
Почетные награды вручили жителям подмосковных Химок ко Дню города
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В преддверии Дня города в театре "Наш дом" наградили химчан, которые своим трудом и преданностью городу внесли неоценимый вклад в его развитие, сообщает пресс-служба муниципалитета. Глава городского округа Елена Землякова вручила почетные знаки, грамоты и благодарственные письма. "Химкам исполнилось 86 лет. За эти годы город стал важным центром экономики, культуры и спорта. Здесь живет больше 300 тысяч человек: врачи, инженеры, педагоги, строители, военные, спортсмены, ученые. Своим трудом каждый вносит огромный вклад в развитие города", — обратилась к химчанам Землякова. Лауреатом специальной номинации "Юное дарование" стал Иван Часовских. В этом году выпускник школы №14 выиграл золото Международной математической олимпиады. Звание "Семейная династия городского округа" получила семья Рыжовых. Их общий трудовой стаж на НПО имени Лавочкина — 254 года. В номинации "Защитники Отечества" были отмечены участники Ассоциации ветеранов специальной военной операции — люди, чья жизнь неразрывно связана со служением Родине. Были отмечены заслуги медиков, педагогов, научных работников и инженеров — всех тех, кто ежедневно трудится на благо города, делая его более комфортным, современным и уютным для каждого жителя. Праздничную атмосферу дополнили искренние поздравления от почетных гостей: депутата Государственной думы РФ Дениса Кравченко, депутатов Московской областной думы Михаила Раева и Владислава Мирзонова, председателя Совета депутатов Сергея Малиновского, исполнительного директора Совета муниципальных образований Московской области Николая Ханина, заместителей председателя Совета депутатов Александра Васильева и Руслана Шаипова и муниципальных депутатов.
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В преддверии Дня города в театре "Наш дом" наградили химчан, которые своим трудом и преданностью городу внесли неоценимый вклад в его развитие, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Глава городского округа Елена Землякова вручила почетные знаки, грамоты и благодарственные письма.
"Химкам исполнилось 86 лет. За эти годы город стал важным центром экономики, культуры и спорта. Здесь живет больше 300 тысяч человек: врачи, инженеры, педагоги, строители, военные, спортсмены, ученые. Своим трудом каждый вносит огромный вклад в развитие города", — обратилась к химчанам Землякова.
Лауреатом специальной номинации "Юное дарование" стал Иван Часовских. В этом году выпускник школы №14 выиграл золото Международной математической олимпиады.
Звание "Семейная династия городского округа" получила семья Рыжовых. Их общий трудовой стаж на НПО имени Лавочкина — 254 года.
В номинации "Защитники Отечества" были отмечены участники Ассоциации ветеранов специальной военной операции — люди, чья жизнь неразрывно связана со служением Родине.
Были отмечены заслуги медиков, педагогов, научных работников и инженеров — всех тех, кто ежедневно трудится на благо города, делая его более комфортным, современным и уютным для каждого жителя.
Праздничную атмосферу дополнили искренние поздравления от почетных гостей: депутата Государственной думы РФ Дениса Кравченко, депутатов Московской областной думы Михаила Раева и Владислава Мирзонова, председателя Совета депутатов Сергея Малиновского, исполнительного директора Совета муниципальных образований Московской области Николая Ханина, заместителей председателя Совета депутатов Александра Васильева и Руслана Шаипова и муниципальных депутатов.
