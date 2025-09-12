https://ria.ru/20250912/kellog-2041531773.html
Зеленский предложил Келлогу украинское гражданство
Зеленский предложил Келлогу украинское гражданство - РИА Новости, 12.09.2025
Зеленский предложил Келлогу украинское гражданство
Владимир Зеленский предложил спецпосланнику американского президента Дональда Трампа Киту Келлогу квартиру и гражданство Украины. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский предложил спецпосланнику американского президента Дональда Трампа Киту Келлогу квартиру и гражданство Украины."Хочу особо поблагодарить генерала Келлога. Действительно, раньше мы этого не знали, но оказалось, что в США есть ПВО не хуже, чем Patriot. Об этом действительно говорят всякий раз, когда вы здесь. Когда вы в Киеве, киевляне точно могут немного выспаться. <…> Я готов предоставить генералу Келлогу гражданство. Все что надо: квартиру..." — сказал он.В пятницу агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщило, что Келлог приехал в Киев. О сроках визита пока не сообщается.
Зеленский предложил Келлогу украинское гражданство
