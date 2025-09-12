Рейтинг@Mail.ru
Зеленский предложил Келлогу украинское гражданство - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 12.09.2025 (обновлено: 20:04 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/kellog-2041531773.html
Зеленский предложил Келлогу украинское гражданство
Зеленский предложил Келлогу украинское гражданство - РИА Новости, 12.09.2025
Зеленский предложил Келлогу украинское гражданство
Владимир Зеленский предложил спецпосланнику американского президента Дональда Трампа Киту Келлогу квартиру и гражданство Украины. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T18:23:00+03:00
2025-09-12T20:04:00+03:00
в мире
киев
украина
сша
владимир зеленский
кит келлог
дональд трамп
рбк (медиагруппа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036118207_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_619805f201bc9a9acb75770a661d4b15.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский предложил спецпосланнику американского президента Дональда Трампа Киту Келлогу квартиру и гражданство Украины.&quot;Хочу особо поблагодарить генерала Келлога. Действительно, раньше мы этого не знали, но оказалось, что в США есть ПВО не хуже, чем Patriot. Об этом действительно говорят всякий раз, когда вы здесь. Когда вы в Киеве, киевляне точно могут немного выспаться. &lt;…&gt; Я готов предоставить генералу Келлогу гражданство. Все что надо: квартиру...&quot; — сказал он.В пятницу агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщило, что Келлог приехал в Киев. О сроках визита пока не сообщается.
https://ria.ru/20250912/pomosch-2041326066.html
киев
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036118207_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_3c3788bb8eb21884f7bc3d53e77d9b7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, сша, владимир зеленский, кит келлог, дональд трамп, рбк (медиагруппа), вооруженные силы рф
В мире, Киев, Украина, США, Владимир Зеленский, Кит Келлог, Дональд Трамп, РБК (медиагруппа), Вооруженные силы РФ
Зеленский предложил Келлогу украинское гражданство

Зеленский предложил Келлогу квартиру в Киеве и гражданство Украины

© Getty Images / Anadolu/Ukrainian PresidencyВладимир Зеленский и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог
Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Getty Images / Anadolu/Ukrainian Presidency
Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский предложил спецпосланнику американского президента Дональда Трампа Киту Келлогу квартиру и гражданство Украины.
«

"Хочу особо поблагодарить генерала Келлога. Действительно, раньше мы этого не знали, но оказалось, что в США есть ПВО не хуже, чем Patriot. Об этом действительно говорят всякий раз, когда вы здесь. Когда вы в Киеве, киевляне точно могут немного выспаться. <…> Я готов предоставить генералу Келлогу гражданство. Все что надо: квартиру..." — сказал он.

В пятницу агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщило, что Келлог приехал в Киев. О сроках визита пока не сообщается.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Массовые гулянья в Киеве: США дали Украине то, что там ждали больше всего
Вчера, 08:00
 
В миреКиевУкраинаСШАВладимир ЗеленскийКит КеллогДональд ТрампРБК (медиагруппа)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала