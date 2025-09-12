СК возбудил дело после аварии на канатной дороге на Эльбрусе

Рейтинг@Mail.ru
16:59 12.09.2025 (обновлено: 17:34 12.09.2025)
происшествия
россия
эльбрус
следственный комитет россии (ск рф)
НАЛЬЧИК, 12 сен – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после аварии на канатной дороге на Эльбрусе, в результате которой погибли два человека, сообщило СУ СК России по региону. "Следственным управлением следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель двух лиц)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в результате аварии два человека погибли, несколько получили повреждения различной степени тяжести.
россия
эльбрус
происшествия, россия, эльбрус, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Эльбрус, Следственный комитет России (СК РФ)
© Прокуратура Кабардино-Балкарской РеспубликиЭвакуация людей после аварии на канатной дороге на Эльбрусе
© Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики
Эвакуация людей после аварии на канатной дороге на Эльбрусе
НАЛЬЧИК, 12 сен – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после аварии на канатной дороге на Эльбрусе, в результате которой погибли два человека, сообщило СУ СК России по региону.
"Следственным управлением следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель двух лиц)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате аварии два человека погибли, несколько получили повреждения различной степени тяжести.
ПроисшествияРоссияЭльбрусСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
