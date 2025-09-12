https://ria.ru/20250912/kbr-2041516364.html
СК возбудил дело после аварии на канатной дороге на Эльбрусе
СК возбудил дело после аварии на канатной дороге на Эльбрусе - РИА Новости, 12.09.2025
СК возбудил дело после аварии на канатной дороге на Эльбрусе
Следователи возбудили уголовное дело после аварии на канатной дороге на Эльбрусе, в результате которой погибли два человека, сообщило СУ СК России по региону. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T16:59:00+03:00
2025-09-12T16:59:00+03:00
2025-09-12T17:34:00+03:00
НАЛЬЧИК, 12 сен – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после аварии на канатной дороге на Эльбрусе, в результате которой погибли два человека, сообщило СУ СК России по региону. "Следственным управлением следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель двух лиц)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в результате аварии два человека погибли, несколько получили повреждения различной степени тяжести.
