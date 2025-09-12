Рейтинг@Mail.ru
В Непале полностью разгромили здание парламента - РИА Новости, 12.09.2025
16:02 12.09.2025 (обновлено: 16:34 12.09.2025)
В Непале полностью разгромили здание парламента
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Здание парламента Непала в Катманду полностью разгромлено и сожжено в результате поджога в ходе недавних беспорядков, однако территорию комплекса продолжают патрулировать военные, свидетельствуют видеокадры, имеющееся в распоряжении РИА Новости. На записи видно полуразрушенное здание парламента, на обугленных стенах которого участники беспорядков оставили название своего движения ("Поколение Z") и слова – “Не с теми воюете!”. В выбитых окнах видны следы поджога: стены покрылись копотью, в помещениях громоздятся обломки сгоревшей конструкции. Несмотря на разрушения, уцелела центральная лестница, и по ней продолжают ходить посторонние люди – вход в здание теперь свободен. Почти все помещения уничтожены, мебель сгорела или разбита, повсюду груды обломков и свисающие провода. В одном из кабинетов видна стопка сохранившихся документов. Несмотря на присутствие в здании нескольких десятков человек, территорию патрулируют военные, которые просят посетителей уйти из-за угрозы обрушения. На лужайке напротив входа в комплекс - груда обгоревших обломков мебели, которые, вероятно, были вынесены из здания. А на парковке парламента все еще стоят сгоревшие автомобили. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution). Как сообщало министерство здравоохранения и народонаселения Непала, в результате беспорядков в стране на данный момент в больницах скончались более 50 человек, лечение получают более тысячи пострадавших. Правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Здание парламента Непала в Катманду полностью разгромлено и сожжено в результате поджога в ходе недавних беспорядков, однако территорию комплекса продолжают патрулировать военные, свидетельствуют видеокадры, имеющееся в распоряжении РИА Новости.
На записи видно полуразрушенное здание парламента, на обугленных стенах которого участники беспорядков оставили название своего движения ("Поколение Z") и слова – “Не с теми воюете!”. В выбитых окнах видны следы поджога: стены покрылись копотью, в помещениях громоздятся обломки сгоревшей конструкции. Несмотря на разрушения, уцелела центральная лестница, и по ней продолжают ходить посторонние люди – вход в здание теперь свободен.
Почти все помещения уничтожены, мебель сгорела или разбита, повсюду груды обломков и свисающие провода. В одном из кабинетов видна стопка сохранившихся документов.
Несмотря на присутствие в здании нескольких десятков человек, территорию патрулируют военные, которые просят посетителей уйти из-за угрозы обрушения.
На лужайке напротив входа в комплекс - груда обгоревших обломков мебели, которые, вероятно, были вынесены из здания. А на парковке парламента все еще стоят сгоревшие автомобили.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution). Как сообщало министерство здравоохранения и народонаселения Непала, в результате беспорядков в стране на данный момент в больницах скончались более 50 человек, лечение получают более тысячи пострадавших.
Правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.
