В Татарстане погибли две пассажирки перевернувшегося катера
В Татарстане погибли две пассажирки перевернувшегося катера
В Татарстане погибли две пассажирки перевернувшегося катера
2025-09-12T13:38:00+03:00
2025-09-12T13:38:00+03:00
2025-09-12T13:38:00+03:00
2025-09-12T14:03:00+03:00
происшествия
зеленодольский район
КАЗАНЬ, 12 сен – РИА Новости. Две девушки погибли, ведется поиск еще двух пассажиров перевернувшегося на Волге в Зеленодольском районе Татарстана катера, сообщил глава района Михаил Афанасьев.По предварительной информации Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, в пятницу днем в акватории реки Волга в Зеленодольском районе Татарстана опрокинулся катер, на борту которого находилось не менее шести человек. Причины и обстоятельства происшествия выясняются, организована доследственная проверка."Сегодня вблизи поселка Октябрьский, рядом с СНТ "Дубки-2", случилась трагедия. 10 человек вышли на Волгу на двух катерах. Водитель судна не справился с управлением, в результате чего катер перевернулся. Две девушки погибли, ведется поиск еще двух пассажиров", - написал Афанасьев в своем Telegram-канале.
зеленодольский район
происшествия, зеленодольский район
Происшествия, Зеленодольский район
В Татарстане погибли две пассажирки перевернувшегося катера
В Татарстане погибли две пассажирки перевернувшегося катера, еще двоих ищут