В Татарстане погибли две пассажирки перевернувшегося катера
13:38 12.09.2025 (обновлено: 14:03 12.09.2025)
В Татарстане погибли две пассажирки перевернувшегося катера
КАЗАНЬ, 12 сен – РИА Новости. Две девушки погибли, ведется поиск еще двух пассажиров перевернувшегося на Волге в Зеленодольском районе Татарстана катера, сообщил глава района Михаил Афанасьев.По предварительной информации Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, в пятницу днем в акватории реки Волга в Зеленодольском районе Татарстана опрокинулся катер, на борту которого находилось не менее шести человек. Причины и обстоятельства происшествия выясняются, организована доследственная проверка."Сегодня вблизи поселка Октябрьский, рядом с СНТ "Дубки-2", случилась трагедия. 10 человек вышли на Волгу на двух катерах. Водитель судна не справился с управлением, в результате чего катер перевернулся. Две девушки погибли, ведется поиск еще двух пассажиров", - написал Афанасьев в своем Telegram-канале.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
КАЗАНЬ, 12 сен – РИА Новости. Две девушки погибли, ведется поиск еще двух пассажиров перевернувшегося на Волге в Зеленодольском районе Татарстана катера, сообщил глава района Михаил Афанасьев.
По предварительной информации Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, в пятницу днем в акватории реки Волга в Зеленодольском районе Татарстана опрокинулся катер, на борту которого находилось не менее шести человек. Причины и обстоятельства происшествия выясняются, организована доследственная проверка.
"Сегодня вблизи поселка Октябрьский, рядом с СНТ "Дубки-2", случилась трагедия. 10 человек вышли на Волгу на двух катерах. Водитель судна не справился с управлением, в результате чего катер перевернулся. Две девушки погибли, ведется поиск еще двух пассажиров", - написал Афанасьев в своем Telegram-канале.
Пассажирский теплоход Александра сел на мель в Вологодской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В Вологодской области сняли с мели теплоход
11 сентября, 17:24
 
