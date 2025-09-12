https://ria.ru/20250912/kater-2041448812.html

В Татарстане погибли две пассажирки перевернувшегося катера

КАЗАНЬ, 12 сен – РИА Новости. Две девушки погибли, ведется поиск еще двух пассажиров перевернувшегося на Волге в Зеленодольском районе Татарстана катера, сообщил глава района Михаил Афанасьев.По предварительной информации Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, в пятницу днем в акватории реки Волга в Зеленодольском районе Татарстана опрокинулся катер, на борту которого находилось не менее шести человек. Причины и обстоятельства происшествия выясняются, организована доследственная проверка."Сегодня вблизи поселка Октябрьский, рядом с СНТ "Дубки-2", случилась трагедия. 10 человек вышли на Волгу на двух катерах. Водитель судна не справился с управлением, в результате чего катер перевернулся. Две девушки погибли, ведется поиск еще двух пассажиров", - написал Афанасьев в своем Telegram-канале.

