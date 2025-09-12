https://ria.ru/20250912/kartofel-2041344529.html

Роспотребнадзор рассказал, какой картофель полезен

Роспотребнадзор рассказал, какой картофель полезен - РИА Новости, 12.09.2025

Роспотребнадзор рассказал, какой картофель полезен

Картофель содержит крахмал, калий, белки, железо, фосфор, кальций, магний и цинк, кожура и поверхностные слои овоща наиболее богаты питательными веществами,... РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Картофель содержит крахмал, калий, белки, железо, фосфор, кальций, магний и цинк, кожура и поверхностные слои овоща наиболее богаты питательными веществами, поэтому картофель "в мундире" полезнее очищенного, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре. В пресс-службе ведомства уточнили, что картофель – это широко распространенный, плодоносный, не требующий особого ухода овощ. Он богат крахмалом — сложным углеводом, являющимся энергетическим ресурсом организма, который быстро усваивается, давая прилив энергии и сил. "В картофеле содержатся белки, снабжающие организм аминокислотами, калий, поддерживающий здоровье сосудов, в его состав входят железо, фосфор, кальций, магний и цинк, помогающие росту и укреплению костей, а также витамины В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, D, Е, Н и К. Наиболее богаты питательными веществами кожура и поверхностные слои овоща, поэтому картофель "в мундире" полезнее очищенного", — рассказали в пресс-службе. Крахмалистые продукты и животные белки требуют разного времени для переваривания, их сочетание создает дисбаланс в процессе пищеварения. В Роспотребнадзоре рекомендовали стараться готовить картошку без использования масла, сала и компонентов, которые лишают ее витаминов, клетчатки, белка и насыщают жирами, значительно увеличивающими калорийность блюда."Рекомендуемая максимальная часть картошки в общем суточном рационе составляет около 10%", — отметили в ведомстве. При выборе картофеля нужно обратить внимание на его цвет, форму, размер и запах. Клубни должны быть средней величины, без коричневых пятен, признаков порчи и проростков. "Средние и мелкие экземпляры содержат гораздо больше питательных веществ и меньше крахмала, что делает блюда с ними диетическими. Присмотритесь к внешнему виду кожуры — она должна быть плотной и сухой. Чем она толще, тем более зрелым считается картофель. Вялость кожуры – признак того, что большинство полезных веществ в плодах уже утрачено. Присутствие зеленого цвета и побегов говорит о наличии соланина — опасного вещества, образующегося при неправильном хранении и попадании на клубни солнечного света", — уточнили в ведомстве. В Роспотребнадзоре рекомендовали при покупке упакованного картофеля обращать внимание на следующую информацию: наименование продукта, сорт, страну происхождения, наименование и место нахождения изготовителя, дату сбора и упаковывания, массу нетто, срок годности, условия хранения, соответствие стандарту, сведения о содержании ГМО. Хранить его лучше в мешковине или деревянных ящиках.

