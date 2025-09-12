https://ria.ru/20250912/kanaly-2041435864.html

Песков ответил на вопрос о каналах общения между Россией и Украиной

Песков ответил на вопрос о каналах общения между Россией и Украиной - РИА Новости, 12.09.2025

Песков ответил на вопрос о каналах общения между Россией и Украиной

Каналы общения между Россией и Украиной налажены, у переговорщиков двух стран есть возможность общаться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T13:12:00+03:00

2025-09-12T13:12:00+03:00

2025-09-12T13:12:00+03:00

в мире

россия

украина

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_0:0:1202:677_1920x0_80_0_0_0fa3071883d513302dfa80675629c60a.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Каналы общения между Россией и Украиной налажены, у переговорщиков двух стран есть возможность общаться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Каналы общения есть, они налажены. Наши переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250912/pomosch-2041326066.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, дмитрий песков