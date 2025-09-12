https://ria.ru/20250912/kadyrov-2041576856.html

Кадыров заявил, что включен в десятки санкционных списков

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что находится в более чем 30 санкционных списках

ГРОЗНЫЙ, 12 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что находится в более чем 30 санкционных списках Ранее Япония объявила новые санкции в отношении организаций и физических лиц из РФ, в том числе и регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова и его президента, матери главы Чечни — Аймани Кадыровой. Санкции введены в связи с ситуацией на Украине. "У нас всегда было немало недоброжелателей. Сегодня я нахожусь более чем в тридцати санкционных списках. Туда включена моя семья, а также дорогая мама — Президент РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевна", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что его мать посвятила свою жизнь помощи нуждающимся, строительству школ, мечетей и детских садов, поддержке семей погибших бойцов. "Но вместо того, чтобы оценить этот труд, Лондон, а теперь и Япония, включили её в санкционные списки. Это решение принято не ради справедливости, а чтобы угодить западным кураторам. Но как бы ни старались наши враги, нас не сломить", - добавил глава республики.

