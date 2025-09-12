Рейтинг@Mail.ru
Кадыров рассказал о планах по поиску новых нефтяных месторождений
08:15 12.09.2025
Кадыров рассказал о планах по поиску новых нефтяных месторождений
экономика
рамзан кадыров
россия
ГРОЗНЫЙ, 12 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что планы для поиска новых нефтяных месторождений сохраняются, но необходимости заниматься этим прямо сейчас нет, подчеркнув, что "нефть, если есть, никуда не денется, целее будет". Кадыров в июне 2022 года рассказывал, что власти Чечни планируют поиск новых нефтегазовых месторождений, а также подземных источников питьевой воды и воды для обеспечения питьевого и бытового водоснабжения. "Для проведения широкомасштабных геологоразведочных работ опять-таки необходимо участие инвесторов. Но даже при их наличии и максимально благоприятных экономических условиях это не такой быстрый процесс, как некоторые себе представляют. Эти планы у нас сохраняются, в перспективе мы их видим. Возможно, будем искать с использованием новейших технологий, более доступных. Необходимости в том, чтобы спешно бросать в это все силы, не вижу, нефть, если есть, никуда не денется, целее будет", - сказал Кадыров, отвечая на вопрос агентства о том, как обстоят дела с поиском новых месторождений.
россия
экономика, рамзан кадыров, россия
Экономика, Рамзан Кадыров, Россия
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 12 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что планы для поиска новых нефтяных месторождений сохраняются, но необходимости заниматься этим прямо сейчас нет, подчеркнув, что "нефть, если есть, никуда не денется, целее будет".
Кадыров в июне 2022 года рассказывал, что власти Чечни планируют поиск новых нефтегазовых месторождений, а также подземных источников питьевой воды и воды для обеспечения питьевого и бытового водоснабжения.
"Для проведения широкомасштабных геологоразведочных работ опять-таки необходимо участие инвесторов. Но даже при их наличии и максимально благоприятных экономических условиях это не такой быстрый процесс, как некоторые себе представляют. Эти планы у нас сохраняются, в перспективе мы их видим. Возможно, будем искать с использованием новейших технологий, более доступных. Необходимости в том, чтобы спешно бросать в это все силы, не вижу, нефть, если есть, никуда не денется, целее будет", - сказал Кадыров, отвечая на вопрос агентства о том, как обстоят дела с поиском новых месторождений.
ЭкономикаРамзан КадыровРоссия
 
 
